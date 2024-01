Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã: SAS) mới đây công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2022.



Trong đó, hoạt động tại các cửa hàng miễn thuế trong sân bay vẫn đóng góp nhiều nhất cho doanh thu với 265 tỷ đồng. Doanh thu phòng chờ giai đoạn này đạt 171 tỷ đồng và phần còn lại đến từ bán hàng tại các trung tâm thương mại và hoạt động khác. Sau khi trừ đi giá vốn, Sasco ghi nhận lãi gộp ở mức gần 383 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Cũng trong quý IV/2023, Sasco cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 68% lên gần 73 tỷ đồng. Còn chi phí tài chính ở mức 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 17 tỷ đồng (đều liên quan đến lãi lỗ về tỷ giá).

Đáng chú ý, chi phí bán hàng trong kỳ của Sasco tăng mạnh 55% so với cùng kỳ, lên 256 tỷ đồng, chủ yếu do phần tăng của chi phí hợp tác kinh doanh. Cùng đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 50% lên 144 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận dự phòng nợ xấu. Hai khoản chi phí khổng lồ trên là lý do chính khiến Sasco ghi nhận lãi sau thuế quý IV/2023 lùi mạnh 41% so với cùng kỳ, ở mức gần 53 tỷ đồng.

Sức khỏe tài chính Sasco của Johnathan Hạnh Nguyễn sau khi lãi giảm 41% (ảnh minh họa: Internet).

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Sasco cho biết, lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn xấp xỉ 49 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận sản xuất kinh doanh kỳ này âm gần 18 tỷ đồng, giảm 144%, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi. Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 62 tỷ đồng, tăng 3% là do nhận cổ tức, lợi nhuận được chia và chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ tăng. Mặt khác, lợi nhuận khác đạt 4 tỷ đồng, tăng 32% do trong kỳ thu nhập từ hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi tăng (thu nhập liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh).

Tính chung cả năm 2023, Sasco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 2.581 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt gần 334 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 294 tỷ đồng, lần lượt tăng 45% và 40% so với cùng kỳ. Kết quả này vượt 9% mục tiêu doanh thu 2.363 tỷ đồng được ban lãnh đạo công ty đề ra hồi đầu năm. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế, công ty vượt 22% so với kế hoạch 273 tỷ đồng. Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất của công ty kể từ sau đại dịch Covid-19 đến nay.

Được biết, Sasco được thành lập từ năm 1993, do "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện tại, doanh nghiệp này đã trở thành một trong những đơn vị dịch vụ hàng không lớn nhất Việt Nam, chuyên quản lý và vận hành hệ thống cửa hàng miễn thuế, bán đồ lưu niệm, nhà hàng và phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Về cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn nhất của Sasco là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam – Công ty CP (mã: ACV) nắm giữ 49% vốn điều lệ. Các cổ đông chiến lược khác của doanh nghiệp đều là các công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn bao gồm: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu và Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh…

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Sasco đạt 2.249 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 475 tỷ đồng, tăng 9%; hàng tồn kho ở mức 344 tỷ đồng, tăng 36% so với đầu năm; tài sản dở dang dài hạn ở mức gần 102 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí xây dựng cơ bản dở dang…

Về phía nguồn vốn, tại cuối năm 2023, Sasco ghi nhận có hơn 757 tỷ đồng nợ phải trả, tăng gần 240 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn ở mức hơn 756 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận vay nợ tài chính. Vốn chủ sở hữu của Sasco tại ngày 31/12/2023 đạt hơn 1.491 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 1.334 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức gần 153 tỷ đồng.