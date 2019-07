Bố mẹ chồng Tăng Thanh Hà thu về gần 8 tỷ/ngày nhờ dịch vụ này

Là đơn vị cung cấp dịch vụ hàng hóa tại 2 sân bay luôn trong tình trạng quá tải công suất là Tân Sơn Nhất và Cam Ranh, Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) có kết quả kinh doanh tăng trưởng đều trong giai đoạn 2013-2018 và thực sự bứt phá trong quý 2/2019.

Doanh thu quý 2 của công ty đạt hơn 700 tỷ đồng, tăng 10,6% cùng kỳ năm trước, lũy kế 6 tháng đạt hơn 1.430 tỷ đồng, tăng 7,5%. Tính bình quân mỗi ngày SASCO thu về 7,9 tỷ đồng.

Gần một nửa nguồn thu của SASCO trong quý II là doanh thu hàng hoá tại cửa hàng miễn thuế. Mảng này mang về 325,1 tỷ đồng cho SASCO, tăng hơn 5%. Kinh doanh hàng miễn thuế vốn được coi là “mỏ vàng” mang về nguồn lợi khủng cho SASCO.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động bán hàng miễn thuế tiếp tục là nguồn thu chính cho công ty SASCO , nơi công ty mẹ chồng Tăng Thanh Hà là cổ đông lớn, với doanh thu trong quý II hơn 325 tỷ đồng. Doanh thu hàng hóa tại trung tâm thương mại và các chi nhánh khác gần 92 tỷ đồng, doanh thu hoạt động phòng chờ gần 122 tỷ đồng và còn lại là doanh thu các hoạt động khác.

Giá vốn hàng bán trong quý II/2019 xấp xỉ so cùng kỳ, chiếm 352 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận gộp của Công ty tăng 24%, ghi nhận gần 350 tỷ đồng.

Gia đình nhà chồng Tăng Thanh Hà.

Với hoạt động ăn nên làm ra của SASCO, các doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Hạnh - nhà chồng diễn viên Hà Tăng, thu về cổ tức lớn. Trong kỳ vừa rồi, SASCO đã chi trả gần 9,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Duy Anh, gần 49,7 tỷ đồng cho Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương và 30,6 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu.



Quý II/2019 cũng ghi nhận khoản thu hơn gần 107 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 38% so với kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là nhờ ghi nhận tăng các khoản lãi tiền gửi, cổ tức được chia, bên cạnh đó là việc không ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá như trong quý 2/2018.

Chi phí tài chính ghi nhận âm hơn 2 tỷ đồng do trong kỳ của SASCO hoàn nhập lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối quý, trong khi cùng kỳ chi phí tài chính hơn 7,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong chi phí tài chính, khoản chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng 183% so với quý II/2018. Nửa đầu năm, chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên tới con số gần 1,4 tỷ đồng, tăng gần 250% so với cùng kỳ.

Năm 2018, SASCO đạt hơn 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong khi công ty ACFC và DAFC - cũng là 2 cổ đông chính của Sasco - chỉ có lợi nhuận lần lượt là 107 tỷ và 31 tỷ đồng.

Bên cạnh SASCO, Tập đoàn IPP còn đầu tư khá nhiều hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hàng không. IPP là cổ đông chính của Nhà ga Quốc tế Cam Ranh.