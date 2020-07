Nhà phố hơn 1.000m2 đẹp như trong mơ của Lê Hoàng The Men

Chốn đi về của Lê Hoàng - cựu thành viên nhóm The Men và vợ con là căn nhà 8 tầng mới xây ở trung tâm TP.HCM. Ảnh: Zing. Căn nhà của vợ chồng Lê Hoàng The Men có diện tích sử dụng hơn 1.000 m2, bắt đầu xây dựng từ tháng 6/2019 và đến 3/2020 hoàn thiện. Ảnh: Ngoisao. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, thiết kế theo không gian mở và bày trí rất nhiều cây xanh. Ản: FBNV. Lê Hoàng tiết lộ anh là người đích thân lên ý tưởng trang trí và xây dựng ngôi nhà này. Ảnh: FBNV. Từ phòng khách, phòng ăn đến cả phòng ngủ đều được vợ chồng nam ca sĩ chăm chút cực tỉ mỉ. Ảnh: FBNV. Toàn bộ nội thất có tông màu nâu vừa sang trọng vừa ấm cúng. Ảnh: FBNV. Nhà bếp với nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh: FBNV. Phòng ngủ dành riêng cho 2 con trai của nam ca sĩ Lê Hoàng thoáng đãng, ngập ánh sáng. Ảnh: FBNV. Trong nhà, của vợ chồng Lê Hoàng còn lắp cả 2 còn lắp thang máy để thuận tiện cho việc di chuyển. Ảnh: FBNV. Đặc biệt, Lê Hoàng dành hẳn 1 phòng rất to trong nhà để làm phòng thu âm, sáng tác để thoả mãn đam mê. Ảnh: FBNV. Một phòng to được sử dụng làm nơi trưng bày quần áo, phụ kiện của nam ca sĩ. Ảnh: FBNV. Video: Kiến trúc hiện đại cho ngôi nhà liền kề. Nguồn: VTC1

