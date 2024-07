Sự thật sầu riêng chín cây bán trên chợ online

Sầu riêng chín cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì cho rằng sạch, không dính chất độc hại, lại thơm ngon, bổ dưỡng. Cũng bởi thế, giá sầu riêng có mác “chín cây” cao hơn hẳn so với những loại khác.

Loạn giá sầu riêng chín cây

Gần đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt địa chỉ rao bán sầu riêng chín cây với mức giá 300.000 đến 350.000 đồng/kg (một quả bình quân 2,8 - 3,2 kg). Nhiều chủ hàng khẳng định, hàng bán là sầu riêng Ri 6 già, chín rụng, hạt lép, loại 1, không xử lý thuốc. Trong khi đó, sầu riêng Ri 6 loại 1 đang bán tại các chợ, siêu thị giá 125.000 - 135.000 đồng/kg.

Chủ tài khoản Facebook “Sầu riêng chín cây Sài Gòn” cho biết, rất nhiều khách hàng “order” sầu riêng trên trang này, chấp nhận mua giá cao hơn ngoài thị trường. Lý do là sầu riêng già chín cây không dính chất độc hại, thơm ngon, bổ dưỡng, còn sầu riêng ngoài thị trường thường xử lý thuốc làm chín.

Một mẫu quảng cáo rao bán sầu riêng chín cây trên chợ mạng.

“Ngoài đảm bảo số lượng ‘bao nhiêu cũng có’, chúng tôi cam kết bao hàng cho khách với điều kiện khách phải chuyển khoản trước tiền hàng hoặc đặt cọc 30 - 50%, tùy giá trị đơn hàng”, người bán hàng trên Facebook “Sầu riêng chín cây Sài Gòn” cho hay.

Tương tự, người bán hàng trên Facebook “Ăn vặt sầu riêng” cũng cho biết, sầu riêng tại cửa hàng này được nhập trực tiếp từ Đăk Lắk và miền Tây, đảm bảo sầu riêng già chín cây tự nhiên, được cắt trực tiếp tại vườn sạch, không thuốc.

“ Sầu riêng Ri 6 đặc biệt - cơm vàng, ngọt lừ, ngon, thịt mịn thơm ngậy vị sầu xưa. Giá yêu thương 230.000 đồng/kg cơm sầu”, trích thông tin quảng cáo trên tài khoản Facebook “Ăn vặt sầu riêng”.

“Dở khóc, cười” với sầu riêng chín cây

Chị Băng Tâm (quận Phú Nhuận, TP HCM) chia sẻ, nghe nhiều người nói sầu riêng ở chợ thường nhúng thuốc nên khi thấy trên mạng quảng cáo bán sầu riêng già chín cây được hái trực tiếp tại vườn sạch, không dính chất độc hại, lại bóc múi cơm sầu sẵn, chị đã đặt mua 2 kg với giá 230.000 đồng/kg.

“Nhận hàng, gia đình ai cũng háo hức, nhưng khi ăn rồi mới ‘ngã ngửa’, vị cơm sầu này rất lạt, mùi thơm cũng nhạt hơn. Mẹ tôi nghi đây là sầu riêng chín ép”, chị Băng Tâm chia sẻ.

Chị Hồng Ánh (quận 3, TP HCM) cũng cho hay, chị chuyển khoản đặt cọc 500.000 đồng mua trái sầu riêng nặng khoảng 3kg trên Facebook chuyên bán sầu riêng chín cây. Đợi gần 3 ngày vẫn không thấy giao hàng, chị phải “năm lần, bảy lượt” gọi điện thoại liên lạc bên bán.

“Bên bán nói do số lượng đơn hàng mua sầu riêng già chín cây ngày càng nhiều nên không kịp giao hàng… Thanh toán nốt số tiền còn lại, tôi bóc tách trái sầu riêng ăn thử thì bên trong chỉ có 3 múi cơm sầu, hạt lại to không như quảng cáo là đảm bảo sầu riêng Ri 6 chín cây, hạt lép, nhiều cơm”, chị Hồng Ánh nói.

Sầu riêng được hái đúng ngày chín để đảm bảo chất lượng.



Ở góc độ nhà vườn, ông Nguyễn Văn Minh - nông dân chuyên trồng sầu riêng ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - cho hay, sầu riêng chín cây thường rụng vào ban đêm và tỏa hương ngào ngạt. Sầu riêng rụng khoảng 2 - 3 ngày ăn ngon nhất. Quá 3 ngày, sầu riêng bị nứt ra, mùi thơm còn nhưng nhạt hơn, ăn có vị lạt lạt của hơi gió.

Nếu không “chuyên”, khách hàng có thể nhầm giữa sầu riêng chín cây và sầu riêng chín ép. Sầu riêng chín ép nhạt và mùi thơm ít hơn. Dân nhà vườn chỉ cần nhìn gai hoặc trái là phân biệt ngay.

Theo ông Minh, trước đây, ông phải cất thêm cái chòi canh chừng, ban đêm vào đó ngủ để tiện lượm sầu riêng chín rụng, vì quả thường rụng vào ban đêm. Bây giờ, thương lái vào tận vườn thu mua khi trái còn sống. Sau đó, họ canh hái đúng ngày chín để đảm bảo chất lượng xuất khẩu.

“Vì vậy, nếu có sầu riêng già chín rụng tự nhiên, số lượng rất ít, nhà vườn thường để dành cho con cháu trong gia đình ăn, chứ không thể có số lượng lớn đem bán tràn lan như quảng cáo trên mạng”, ông Minh khẳng định.

Về việc sầu riêng chín cây có an toàn hơn sầu riêng “xử lý làm chín” hay không, ông Minh cho biết, điều này không thể xác định. Bởi lẽ, một quả sầu riêng an toàn hay không cần tính cả quá trình canh tác, thời gian cách ly phân thuốc và việc xử lý sau thu hoạch có đúng quy trình an toàn hay không. Do đó, việc chọn sầu riêng chín cây vì lý do an toàn cũng chưa phải chắc chắn.

Như vậy làm sao để người tiêu dùng nhận biết sầu riêng chín cây hay nhúng thuốc ép chín?

Hơn 20 năm trồng sầu riêng, ông Trần Văn Nghĩa ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ, đầu tiên, người tiêu dùng nhìn vào cuống của trái sầu riêng. Thông thường, những quả chín cây có cuống chắc chắn và khi cạo trên cuống có nhựa.

Ngoài ra, sầu riêng chín cây thường có gai cứng và mắt to. Đặc biệt, mùi rất mạnh, ngào ngạt và đặc trưng.

Cuối cùng, khi bóc tách múi, những trái sầu riêng nhúng thuốc ép chín thì màu thường tái và nhạt, không được vàng ươm như chín cây.