Sự thật “ngã ngửa” nho đen không hạt đội lối nho Ninh Thuận bán đầy chợ

Thời gian gần đây, trên chợ mạng và nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội bán nhiều loại nho đen không hạt với giá khá rẻ từ 45.000 - 65.000 đồng/kg. Loại nho này được người bán quảng cáo là nho bắp Ninh Thuận hay nho đen Ninh Thuận. Những chùm nho đen này to, nặng cả kg quả dày, màu đen đẹp mắt, khi ăn có vị ngọt sắc và không hạt. Trên Facebook, một người bán có nick name Lương Dương rao bán nho đen Ninh Thuận không hạt siêu ngon, cuống xanh quả cứng, ngọt với giá 55.000 đồng/kg. Đáng nói, quảng cáo là nho Ninh Thuận nhưng bên cạnh chùm nho lại có túi đựng nho in chữ Trung Quốc. Điều này khiến không ít người cho rằng đây là nho Trung Quốc. Trên trang cá nhân, tài khoản Facebook Nguyễn Tiến (Phan Rang, Ninh Thuận) không ngại bày tỏ sự bức xúc của mình khi thấy xuất hiện nhiều người bán quảng cáo nho xuất xứ Trung Quốc là nho Ninh Thuận. Tài khoản này cho biết, loại nho đen không hạt được rao bán rầm rộ với giá rẻ thời gian qua 100% là nho Trung Quốc. Ninh Thuận không trồng loại nho này. Người này cũng khẳng định, nho trồng trên đất Ninh Thuận 100% là có hạt. Cô Loan (một người bán hoa quả tại chợ ở Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, loại nho đen này không phải của Việt Nam. Tuy nhiên, loại nho này được nhiều người hỏi mua hơn nho xanh và nho đỏ Ninh Thuận. Theo cô Loan, nho Ninh Thuận trái tròn nhỏ, chùm cũng không to, khi chín có màu tím nhạt, ăn hơi rôn rốt chứ không ngọt sắc như nho Trung Quốc. Do đó, người tiêu dùng nên lựa chọn kỹ để không mua phải nho Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ gắn mác nho Ninh Thuận, làm ảnh hưởng đến đặc sản nho trong nước. Nguồn ảnh: Facebook Video: Khám phá vườn nho Ninh Thuận. Nguồn: VTC1

