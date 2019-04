Sự nghiệp của Chủ tịch Korean Air vừa đột ngột qua đời

Theo Abcnews, ông Cho Yang-ho - Chủ tịch kiêm CEO của hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) đã qua đời ở tuổi 70 tại một bệnh viện ở Los Angeles vào ngày 7/4. Ảnh: CNN. Sự ra đi của ông Cho Yang-ho chưa đầy ba tuần sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu loại ông khỏi hội đồng quản trị. Ảnh: Reuters. Cho Yang-ho là người có công lớn trong việc hồi sinh hãng bay lớn nhất Hàn Quốc. Ông Cho tiếp quản vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành Korean Air từ cha mình vào năm 1999. Ảnh: CNN. Sau hơn hai thập kỷ, Cho Yang-ho đã đưa Korean Air từ một hãng hàng không đang chật vật lấy lại hình ảnh sau hàng loạt tai nạn thành hãng bay hàng đầu thế giới. Ảnh: AP. Korean Air được Air Transport World đánh giá là hãng bay tốt nhất thế giới năm ngoái, được Skytrax đánh giá 4 sao và Airline Ratings đánh giá 7 sao, mức xếp hạng cao nhất - về độ an toàn. Ảnh: AP. Dưới sự điều hành của Cho Yang-ho, doanh thu Korean Air đã tăng từ chưa đầy 2 tỷ USD lên 12,65 tỷ USD năm 2018. Đội bay của hãng cũng tăng gấp đôi, lên 167 phi cơ và số điểm đến tăng gần gấp ba, lên 124. Ảnh: The Jakarta Post. Ngoài hãng hàng không, Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho còn là người đứng đầu công ty mẹ của Korean Air, Hanjin Group, một trong những tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc. Ông cũng là người đứng đầu hội đồng đã mang Olympic Mùa đông 2018 đến Hàn Quốc. Ảnh: Businesskorea. Dù vậy, vài năm gần đây, gia đình Chủ tịch Cho Yang-ho liên tiếp gặp rắc rối. Bản thân ông Cho phải hầu tòa về tội tham ô và vi phạm sự ủy thác, thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, Cho đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Ảnh: Times. Ngoài những vấn đề của riêng mình, vợ và hai cô con gái của ông Cho cũng bị chỉ trích dữ dội từ công chúng vì hành vi sai trái của họ. Ảnh: The Nation. Năm 2014, con gái lớn của ông Cho, Cho Hyun-ah, gây phẫn nộ dư luận vì yêu cầu một chiếc máy bay của hãng hàng không Korean Air quay lại sân bay và đuổi một tiếp viên khỏi máy bay. Cô phải từ chức và bị kết án tù vì đe dọa an toàn bay. Ảnh: The Irish Times. Con gái út của ông Cho, Cho Hyun-min, phải đối diện với sự quay lưng của dư luận khi bị cáo buộc đã hất cốc nước vào mặt người khác trong một cuộc họp kinh doanh với một công ty đối tác. Cô cũng buộc phải từ chức sau bê bối này. Ảnh: The Nation. Năm 2018, vợ của ông, bà Lee Myung-hee, bị điều tra với các cáo buộc tấn công, phân biệt và sỉ nhục nhân viên tại công trường lao động. Ảnh: Telepgrah. Theo Yonhap, nhiều khả năng, con trai duy nhất của ông, Cho Won-tae, sẽ lên nắm quyền Chủ tịch Korean Air. Ảnh: Vaaju. Video: 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Theo Abcnews, ông Cho Yang-ho - Chủ tịch kiêm CEO của hãng hàng không Korean Air (Hàn Quốc) đã qua đời ở tuổi 70 tại một bệnh viện ở Los Angeles vào ngày 7/4. Ảnh: CNN. Sự ra đi của ông Cho Yang-ho chưa đầy ba tuần sau khi các nhà đầu tư bỏ phiếu loại ông khỏi hội đồng quản trị. Ảnh: Reuters. Cho Yang-ho là người có công lớn trong việc hồi sinh hãng bay lớn nhất Hàn Quốc. Ông Cho tiếp quản vị trí chủ tịch và giám đốc điều hành Korean Air từ cha mình vào năm 1999. Ảnh: CNN. Sau hơn hai thập kỷ, Cho Yang-ho đã đưa Korean Air từ một hãng hàng không đang chật vật lấy lại hình ảnh sau hàng loạt tai nạn thành hãng bay hàng đầu thế giới. Ảnh: AP. Korean Air được Air Transport World đánh giá là hãng bay tốt nhất thế giới năm ngoái, được Skytrax đánh giá 4 sao và Airline Ratings đánh giá 7 sao, mức xếp hạng cao nhất - về độ an toàn. Ảnh: AP. Dưới sự điều hành của Cho Yang-ho, doanh thu Korean Air đã tăng từ chưa đầy 2 tỷ USD lên 12,65 tỷ USD năm 2018. Đội bay của hãng cũng tăng gấp đôi, lên 167 phi cơ và số điểm đến tăng gần gấp ba, lên 124. Ảnh: The Jakarta Post. Ngoài hãng hàng không, Chủ tịch Korean Air Cho Yang-ho còn là người đứng đầu công ty mẹ của Korean Air, Hanjin Group, một trong những tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc. Ông cũng là người đứng đầu hội đồng đã mang Olympic Mùa đông 2018 đến Hàn Quốc. Ảnh: Businesskorea. Dù vậy, vài năm gần đây, gia đình Chủ tịch Cho Yang-ho liên tiếp gặp rắc rối. Bản thân ông Cho phải hầu tòa về tội tham ô và vi phạm sự ủy thác, thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, Cho đã phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình. Ảnh: Times. Ngoài những vấn đề của riêng mình, vợ và hai cô con gái của ông Cho cũng bị chỉ trích dữ dội từ công chúng vì hành vi sai trái của họ. Ảnh: The Nation. Năm 2014, con gái lớn của ông Cho, Cho Hyun-ah, gây phẫn nộ dư luận vì yêu cầu một chiếc máy bay của hãng hàng không Korean Air quay lại sân bay và đuổi một tiếp viên khỏi máy bay. Cô phải từ chức và bị kết án tù vì đe dọa an toàn bay. Ảnh: The Irish Times. Con gái út của ông Cho, Cho Hyun-min, phải đối diện với sự quay lưng của dư luận khi bị cáo buộc đã hất cốc nước vào mặt người khác trong một cuộc họp kinh doanh với một công ty đối tác. Cô cũng buộc phải từ chức sau bê bối này. Ảnh: The Nation. Năm 2018, vợ của ông, bà Lee Myung-hee, bị điều tra với các cáo buộc tấn công, phân biệt và sỉ nhục nhân viên tại công trường lao động. Ảnh: Telepgrah. Theo Yonhap, nhiều khả năng, con trai duy nhất của ông, Cho Won-tae, sẽ lên nắm quyền Chủ tịch Korean Air . Ảnh: Vaaju. Video: 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới. Nguồn: Youtube.