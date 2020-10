Soi sức khoẻ tài chính ông lớn Landmark Holding vừa lỗ tăng thêm 59 tỷ

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2020 sau soát xét của Công ty cổ phần Landmark Holding vừa công bố, lỗ sau thuế của doanh nghiệp là 70 tỷ đồng, tăng thêm 59 tỷ đồng so với trước soát xét.

Landmark Holding cho biết sỗ lỗ tăng thêm là do kiểm toán viên trích lập dự phòng bổ sung các khoản nợ phải thu theo quy định số tiền hơn 41 tỷ đồng và hạch toán bổ sung khoản lãi phát sinh từ khoản nợ phải trả của Công ty Nam Song Anh. Bên cạnh đó, việc xử lý hàng tồn kho do chênh lệch kiểm kê, hàng hóa mất phẩm chất và do giảm giá.

Landmark Holding vừa lỗ tăng thêm 59 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, Công ty Landmark Holding có tổng tài sản gần 564 tỷ đồng, giảm 14% so với con số trong báo cáo tự lập.

Theo Landmark Holding, do tình hình dịch bệnh xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh, đồng thời công ty tập trung đôn đốc thu hồi công nợ và cơ cấu lại nợ nên gần như nửa đầu năm không phát sinh doanh thu dẫn đến tổng tài sản giảm hơn 88 tỷ đồng, tương ứng giảm 14%.

Trước đó, kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2019 của Landmark Holding. Do đó, cổ phiếu LMH của Landmark Holding bị hủy niêm yết trên HOSE và chuyển xuống giao dịch tại UPCOM.

Từ khi chuyển qua giao dịch trên sàn UPCoM, cổ phiếu LMH rất ít phiên có thanh khoản. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, LMH có giá 900 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 782,2% kể từ đầu năm.

Công ty cổ phần Landmark Holding tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí Thăng Long được thành lập vào 24/05/2012, là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm xăng dầu.

Khởi đầu với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến nay, Công ty đã xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước, là đối tác chiến lược của Petrolimex, Pv Oil.

Tuy nhiên, quý IV/2019, Landmark Holding công bố nghị quyết của HĐQT về việc giảm dần kinh doanh xăng dầu, tiến tới dừng kinh doanh để nới room ngoại lên 100% và tập trung vào 2 lĩnh vực kinh doanh chính là bất động sản và năng lượng tái tạo.

6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần và giá vốn bán hàng của Landmark Holding giảm mạnh lần lượt 99% và 69% so với cùng kì, chỉ còn 2 tỷ đồng và 308 triệu đồng. Kết quả, lãi gộp của LMH giảm 90% xuống còn 1,7 tỷ đồng. Nguyên nhân doanh thu thuần giảm mạnh là do trong kì công ty không có doanh thu từ bán hàng hóa.

Trong kì, chi phí tài chính và chi phí quản lí doanh nghiệp giảm lần lượt 25% và 52%, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh 94% xuống còn 657 triệu đồng.

Kết quả trong nửa đầu năm, Landmark Holding lỗ hơn 12 tỷ đồng, trong khi cùng kì năm ngoái lãi hơn 2 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2019, doanh thu của Landmark Holding đã giảm một nửa còn 1.544 tỷ đồng và lỗ hơn 27 tỷ đồng so với mức lãi 20 tỷ đồng của cùng kì.