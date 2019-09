Landmark Holding “sa lầy” ở dự án Manhattan Tower Hà Nội thế nào?

Dự án Manhattan Tower nằm ở “mảnh đất vàng” số 21 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có tiền thân là dự án Thành An Tower do Tổng công ty Thành An và công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất là 4.182m2, gồm 30 tầng với diện tích 2.104m2. Mặc dù được cấp đất từ năm 2009 và đã thực hiện khoan nhồi cọc nhưng đến tháng 3/2017 dự án này mới được cấp giấy phép xây dựng. Đáng nói, từ năm 2015 chủ đầu tư đã tiến hành huy động vốn khách hàng và dừng thi công. Năm 2017, lúc Thành An Tower đang nằm “đắp chiếu” bên bờ vực bị thu hồi, thì cùng với việc lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, trong vai trò nhà phát triển Landmark Holding quyết định “hồi sinh” dự án Thành An Tower. Năm 2018, dự án Thành An Tower được Landmark Holding tái khởi động, đổi tên thành Manhattan Tower và được rao bán rầm rộ với mức giá từ 30 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến đầu năm 2019, dự án này lại bất ngờ dừng thi công, sau đó Landmark Holding gửi thông báo tới khách hàng sẽ rút lui khỏi dự án. Theo Landmark Holding, ngày 11/6/2019, doanh nghiệp này này nhận được văn bản về việc thu hồi quyền khai thác dự án, nhận bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan đến khách hàng, công nợ phải thu của dự án Manhattan. Do đó, từ ngày 15/8, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình sẽ tiếp quản lại toàn bộ khách hàng mua nhà dự án Manhattan… Việc Landmark Holding gửi thông báo rút khỏi dự án đang làm nhiều người thêm hoang mang. Ngoài ra, theo báo Diễn đàn Doanh nghiệp, trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Landmark Holding quý 2/2019, phần nợ phải trả của Landmark Holding ghi nhận lượng tiền khách hàng ứng trước cho công ty để mua căn hộ ở Manhattan Tower đã tăng lên 207,1 tỷ đồng. Ghi nhận của PV Kiến Thức, ngày 17/9, cửa ra vào công trường dự án Manhattan Tower vẫn đóng kín, bên trong không có dấu hiệu thi công. Tòa tháp dự án Manhattan Tower nằm "trơ gan cùng tuế nguyệt". Công trường vắng lặng. Một số máy móc, cẩu tháp phục vụ quá trình xây dựng dự án cũng trong tình trạng bất động. Theo tìm hiểu của PV, lần tăng vốn thứ 2 của Landmark Holding là tháng 9/2017 (tăng thêm 133 tỷ đồng), trùng khớp cùng thời điểm Landmark Holding tham gia vào dự án Thành An Towers. Việc Landmark Holding "sa lầy" tại dự án Manhattan Tower vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự án Manhattan Tower nằm ở “mảnh đất vàng” số 21 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có tiền thân là dự án Thành An Tower do Tổng công ty Thành An và công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất là 4.182m2, gồm 30 tầng với diện tích 2.104m2. Mặc dù được cấp đất từ năm 2009 và đã thực hiện khoan nhồi cọc nhưng đến tháng 3/2017 dự án này mới được cấp giấy phép xây dựng. Đáng nói, từ năm 2015 chủ đầu tư đã tiến hành huy động vốn khách hàng và dừng thi công. Năm 2017, lúc Thành An Tower đang nằm “đắp chiếu” bên bờ vực bị thu hồi, thì cùng với việc lấn sân sang lĩnh vực bất động sản, trong vai trò nhà phát triển Landmark Holding quyết định “hồi sinh” dự án Thành An Tower. Năm 2018, dự án Thành An Tower được Landmark Holding tái khởi động, đổi tên thành Manhattan Tower và được rao bán rầm rộ với mức giá từ 30 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến đầu năm 2019, dự án này lại bất ngờ dừng thi công, sau đó Landmark Holding gửi thông báo tới khách hàng sẽ rút lui khỏi dự án. Theo Landmark Holding, ngày 11/6/2019, doanh nghiệp này này nhận được văn bản về việc thu hồi quyền khai thác dự án, nhận bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan đến khách hàng, công nợ phải thu của dự án Manhattan. Do đó, từ ngày 15/8, công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình sẽ tiếp quản lại toàn bộ khách hàng mua nhà dự án Manhattan… Việc Landmark Holding gửi thông báo rút khỏi dự án đang làm nhiều người thêm hoang mang. Ngoài ra, theo báo Diễn đàn Doanh nghiệp, trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Landmark Holding quý 2/2019, phần nợ phải trả của Landmark Holding ghi nhận lượng tiền khách hàng ứng trước cho công ty để mua căn hộ ở Manhattan Tower đã tăng lên 207,1 tỷ đồng. Ghi nhận của PV Kiến Thức, ngày 17/9, cửa ra vào công trường dự án Manhattan Tower vẫn đóng kín, bên trong không có dấu hiệu thi công. Tòa tháp dự án Manhattan Tower nằm "trơ gan cùng tuế nguyệt". Công trường vắng lặng. Một số máy móc, cẩu tháp phục vụ quá trình xây dựng dự án cũng trong tình trạng bất động. Theo tìm hiểu của PV, lần tăng vốn thứ 2 của Landmark Holding là tháng 9/2017 (tăng thêm 133 tỷ đồng), trùng khớp cùng thời điểm Landmark Holding tham gia vào dự án Thành An Towers. Việc Landmark Holding "sa lầy" tại dự án Manhattan Tower vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.