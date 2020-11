“Soi” hồ sơ Địa ốc Đức Anh “vẽ" dự án ma ở Bình Phước

Thông tin hai dự án “ma” - Đức Anh Future New (xã Nha Bích) và Minh Thành New City (xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Dương) - được giới thiệu do Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh làm chủ đầu tư đang gây xôn xao dư luận.



Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh được thành lập vào ngày 3/7/2017, có trụ sở chính tại số 102 quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Mã số doanh nghiệp này là 3801151408. Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là ông Hồ Trọng Long. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Hình ảnh Địa ốc Đức Anh được vinh dự nhận được Thương hiệu uy tín - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng. (Ảnh: Internet).

Ngoài đại diện cho Địa ốc Đức Anh, ông Hồ Trọng Long còn đại diện cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Long Thủy Phát, có địa chỉ tại tổ 5, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Công ty này bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Ông Long cũng đại diện luôn cho chi nhánh Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh, địa chỉ tại L-11, đường An Dương Vương, khu phố Uni-Town, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo một số cơ quan truyền thông, Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh lấy phương châm hoạt động "Lấy lợi ích khách hàng làm trung tâm hoạt động". Thậm chí, nhiều thông tin còn rầm rộ “tung hô” thương hiệu Đức Anh của Công ty cổ phần Địa ốc Đức Anh vinh dự nhận được Thương hiệu uy tín - Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng 2 năm liên tục 2019 - 2020.

Địa ốc Đức Anh định hướng chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo tiếp tục phát triển bất động sản là lĩnh vực nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản…

Tại vị trí đất được giới thiệu là dự án “Đức Anh Future New” (trái) và “Minh Thành New City (phải), cả lãnh đạo hai xã Nha Bích và Minh Thành (huyện Chơn Thành, Bình Phước) đều khẳng định với báo chí, trên địa phương không có hai dự án này. (Ảnh: Thương hiệu và Công luận).

Thế nhưng, trái ngược với phương châm hoạt động, định hướng chiến lược mạnh mẽ nói trên, thông tin Địa ốc Đức Anh “vẽ” ra hai dự án “ma” là “Đức Anh Future New và “ Minh Thành New City ” tại địa bàn huyện Chơn Thành (Bình Dương) để câu kéo khách hàng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro đang khiến dư luận ngán ngẩm.

Bên cạnh đó, tại địa chỉ website batdongsanducanh.com để truy cập các thông tin liên quan đến hoạt động, hay các dự án của Địa ốc Đức Anh hiện đang bị “treo”, người dùng không thể vào được.

