Cá rồng nửa tỷ ở TP.HCM: Chuyện thường... nhiều long huyết đắt hơn siêu xe

Mới đây, một chủ cửa hàng cá cảnh tại TP.HCM khiến nhiều người sửng sốt khi sở hữu con cá rồng có giá lên tới 500 triệu đồng. Ảnh: VTV9 Theo vị chủ nhân của con cá rồng này, một con huyết long được định giá cao khi toàn thân cân đối, hai vây bơi căng đều, đuôi to, xòe như cánh quạt. Ảnh: VTV9 Huyết long được xem là dòng cá rồng cao cấp, dân chơi cá thế giới cũng chỉ có vài người may mắn được sở hữu. Ảnh: Thukieng Con cá đắt nhất thế giới là cá rồng Platinum - vua của các loài cá, có giá bán lên tới 400.000 USD, tương đương gần 9 tỷ đồng. Ảnh: Cacanhhanoi. Cá rồng Platinum là một dạng đột biến đặc biệt về màu sắc cơ thể, giống như dạng đột biến bạch tạng ở con người, khiến cho cơ thể chúng có màu trắng toát. Ảnh: Cacanhhanoi. Cá rồng huyết long là loài đứng đầu trong dòng cá rồng về cả màu sắc cũng như giá trị. Ảnh: Internet. Loài huyết rồng đột biến về da cũng rất được ưa chuộng, thậm chí có nơi bán với giá lên đến 80.000 USD. Ảnh: Internet. Tùy theo chất lượng, kích thước mà mỗi con cá có giá bán trung bình 1.000-2.000 USD/con, gấp hàng trăm lần so giá của cá cảnh thông thường. Ảnh: Internet. Thậm chí, thị trường từng có những con cá huyết long rao bán với mức trên 1 tỷ đồng vì trọng lượng lớn (trên 2kg), đột biến về màu sắc hoặc hình dáng, thuộc hàng quý hiếm. Ảnh: Internet. Video: Cận cảnh cá Rồng nửa tỷ đồng. Nguồn: VTV9

