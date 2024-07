Siêu thị bán đồ si cực rẻ, người nổi tiếng cũng đến mua

Tại chợ Bàn Cờ (quận 3, TPHCM) có một khu vực chuyên kinh doanh thời trang đã qua sử dụng. Giới chuyên săn hàng này thường gọi đây là đồ si hay hàng thùng, đa số được nhập từ các nước về Việt Nam. Giá đồ si cũng rất "thượng vàng hạ cám". Có loại chỉ vài chục nghìn đồng một sản phẩm, nhưng cũng có hàng lên tới tiền triệu. Nếu là dân chuyên săn hàng si, chỉ cần nhìn qua, khách đã biết đâu là hàng xịn, hàng limited (phiên bản giới hạn) và sẵn sàng chi tiền để sở hữu. Quần áo được chất đống trên tấm bạt trải ngay mặt đường, khách có thể ngồi hàng giờ liền để xới tung đống đồ, chọn những chiếc áo quần thấy vừa mắt. Người bán cũng không nề hà chuyện phụ khách tìm hàng ưng ý và luôn tay đảo trộn quần áo từ dưới lên để khách dễ dàng tìm kiếm. Hàng đẹp, bền, giá lại cực rẻ. Chợ đồ si không chỉ thu hút khách mua hàng là dân lao động, người có thu nhập thấp mà cả khách sang cũng tìm đến. "Có cả những nghệ sĩ nổi tiếng cũng tìm đến đây để mua hàng si. Lý do đơn giản là ở đây có nhiều món không đụng hàng" - bà Minh (có hơn chục năm kinh doanh đồ si tại chợ Bàn Cờ) vui vẻ nói. Do thời trang ở đây đa số là đồ cũ nên khách mua về cần giặt giũ nhiều lần, phơi nắng kỹ trước khi sử dụng. Những chiếc áo vừa đổ từ một chiếc thùng to ra, hàng đẹp được treo cao để thu hút khách. Muốn chọn được hàng si, đòi hỏi người mua phải kiên nhẫn lật xem từng cái, thậm chí mặc luôn tại chỗ, ưng ý thì mua. Khu vực đồ si ở chợ Bàn Cờ khá rộng, bán tới tới muộn và giá cực mềm nên luôn đông khách. Giày dép si cũng được bán đổ đống. Ngay cả thú bông, balo thú nhồi bông cho trẻ em cũng được nhập về bán với giá từ 10.000 - 20.000 đồng/sản phẩm. Kẻ mua người bán tấp nập một góc chợ.

