Nữ sinh trường Mỹ thuật với phong cách chuẩn fashionista

Phạm Hoàng Giang, sinh năm 1999 đang theo học chuyên ngành Thiết kế nội thất của trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội đang là gương mặt trẻ nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng. Nữ sinh 9x gây ấn tượng với người đối diện bởi phong cách thời trang cá tính, không thua kém gì fashionista. Cô gái sinh năm 1999 cho biết bản thân có niềm say mê với mỹ thuật ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi ngày, Giang có thể dành hàng giờ để tìm hiểu và làm nhà mô hình. Nàng hot girl Hà thành còn rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên tự do, food blogger. Hoàng Giang đã từng đạt được nhiều thành tích đáng nể như Top 5 Nữ sinh thanh lịch Thủ đô 2019, Top 20 Hot Face Vietnam Top Fashion and Hair 2020, tham gia MV Thu vội – Valentine 2017… Nữ sinh cho biết bản thân bắt đầu đi làm ngay khi mới học lớp 11. Việc đi làm sớm mang lại cho Giang những kinh nghiệm và trải nghiệm thú vị, giúp cô tìm ra công việc phù hợp cho bản thân. 9X cũng có thêm một khoản thu nhập hàng tháng để chi tiêu mà không phải phụ thuộc nhiều vào gia đình nhờ vào việc tự kiếm tiền ngay khi còn đi học. Sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng chuẩn, Hoàng Giang luôn biết cách gây ấn tượng với cộng đồng mạng. Cô nàng còn khiến khán giả không khỏi xuýt xoa khi "bỏ túi" phong cách ăn mặc cực chất, không thua kém gì fashionista. Những tấm ảnh mà Hoàng Giang đăng tải lên trang Facebook cá nhân luôn nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Sở thích của Hoàng Giang là nhảy, vẽ và diễn xuất. Ảnh: Facebook nhân vật

