SHB được vinh danh 4 giải thưởng quốc tế uy tín

(Kiến Thức) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 4 giải thưởng rất danh giá và đáng tự hào.

Những giải thưởng SHB vừa được vinh danh gồm: Ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất; Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất năm 2019 (cho hạng mục giải thưởng ngân hàng bán buôn); Ngân hàng có sáng kiến thẻ ghi nợ tốt nhất; Ngân hàng có sáng kiến Online Banking tốt nhất năm 2019 (cho hạng mục giải thưởng ngân hàng bán lẻ).

Mỗi giải thưởng tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc của SHB trên thị trường, thể hiện sự tin tưởng của khách hàng, cổ đông, đối tác cũng như sự ghi nhận của các tổ chức uy tín và cộng đồng dành cho SHB.

Tạp chí uy tín hàng đầu Châu Á – The Asian Banking and Finance - ra đời năm 2008. Với vị thế, uy tín hàng đầu của mình, ABF tổ chức hệ thống giải thưởng ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia. Nhiều năm liên tiếp trước đó, SHB đã được ABF vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng: Ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất, Ngân hàng SME tốt nhất, Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất, Ngân hàng có sản phẩm cho vay mua ô tô tốt nhất, Ngân hàng có sáng kiến thẻ tín dụng tốt nhất, Ngân hàng có sáng kiến bao trùm tài chính tốt nhất…

Ban Giám khảo của chương trình gồm nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng uy tín (đại diện của tất cả Big4 về kiểm toán và tư vấn tài chính tại Singapore) đã đánh giá cao SHB dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe như các chỉ số, thông tin về chính sách, năng lực, quy mô kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ và bán buôn, các chỉ số thông tin về sáng kiến, sản phẩm mới...

Trong khuôn khổ giải thưởng Tài trợ dự án tốt nhất, SHB được đánh giá cao với dự án “Thủy điện Pắc Ma” với tổng mức đầu tư 5,4 nghìn tỷ đồng, trong đó SHB tài trợ vốn vay dài hạn và hạn mức tín dụng ngắn hạn lên đến 50% tổng mức đầu tư của Dự án. Dự kiến đến Quý I/2020, dự án sẽ bắt đầu phát điện. Đây là lần thứ 4, ABF trao tặng giải thưởng Ngân hàng Tài trợ Dự án tốt nhất cho SHB kể từ năm 2015.

Về tài trợ thương mại, giá trị tài trợ thương mại của SHB năm 2018 đã tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 8% so với năm trước, đạt mức 3,61 tỷ USD. SHB hiện đứng trong Top các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Ngoài ra, SHB là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam có doanh số LC UPAS lớn nhất. Tháng 9/2018, SHB đã ký kết Hợp đồng tín dụng khung với Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC). Ngay sau lễ trao hợp tác, SHB đã nhanh chóng đưa vào triển khai gói sản phẩm tài trợ dành riêng cho các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đến/từ các nước thành viên IBEC. Đây là hành động bước đầu cụ thể hóa cam kết của SHB trong việc sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, mở ra cơ hội phát triển, thúc đẩy hợp tác song phương giữa các nước Đông Âu và Việt Nam. Với những kết quả ấn tượng như vậy, năm nay, SHB được ABF vinh danh Giải thưởng Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất. Đây là lần thứ 3 ABF trao tặng giải thưởng này cho SHB kể từ năm 2014.

Sáng kiến thẻ ghi nợ tốt nhất của SHB thể hiện cá tính với thiết kế thẻ SHB Visa Debit, theo đó, các khách hàng có thể đăng ký chọn 01 trong 10 mẫu thiết kế khác biệt, độc đáo để thỏa sức thể hiện cá tính, sở thích, tình yêu của mình ngoài thiết kế thẻ mặc định như trước. Chính từ sự sáng tạo và khác biệt này, SHB đã vượt qua nhiều đối thủ khác, chiến thắng ở hạng mục Ngân hàng có sáng kiến thẻ ghi nợ tốt nhất năm 2019.

Ở hạng mục giải thưởng Sáng kiến Online Banking, Ban giám khảo đã đánh giá rất cao ứng dụng SHB Mobile Banking. Ứng dụng này cung cấp cho khách hàng khả năng kiểm soát tài chính tối ưu, mọi thông tin về tài khoản, số dư, sao kê... hay các sổ tiết kiệm đã gửi, các thẻ đã mở... đều được cung cấp trên ứng dụng một cách rõ ràng nhất. Đặc biệt hơn, toàn bộ các thẻ khách hàng đang sử dụng cũng đều được đưa vào ứng dụng và kiểm soát an toàn. Với tính năng này, khách hàng có thể theo dõi mọi giao dịch thẻ, điều chỉnh hạn mức giao dịch, rút tiền... theo nhu cầu và có thể ra lệnh khóa thẻ ngay lập tức khi bị mất thẻ, lộ thông tin thẻ.

Chia sẻ niềm vui khi ngân hàng được vinh danh cùng lúc ở 04 giải thưởng, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB nhấn mạnh: “Thành tựu trên là những nỗ lực của SHB khi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, với sự đầu tư và cải tiến công nghệ, SHB không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, mang tới khách hàng các trải nghiệm vượt trội với tiêu chuẩn quốc tế. Các giải thưởng là động lực thúc đẩy SHB tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng; đặc biệt là mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế và nâng tầm vị thế của SHB trên thị trường”.

Cũng trong năm 2019, SHB liên tiếp được vinh danh giải thưởng trong nước và quốc tế ở các lĩnh vực khác nữa như: Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất 4 năm liên tiếp do Vietnam Report vinh danh, Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn, Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á do Tạp chí HR Asia tổ chức… Việc SHB liên tiếp dành được các giải thưởng này một lần nữa khẳng định sự tin tưởng của khách hàng, cổ đông và đối tác cũng như sự ghi nhận của các tổ chức uy tín dành cho SHB.