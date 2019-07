SHB tiếp tục được vinh danh là ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất VN

Giá trị tài trợ thương mại của SHB năm 2018 đã tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 8% so với năm trước, đạt mức 3,61 tỷ USD. SHB hiện đứng trong Top các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Ngoài ra, SHB là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam có doanh số LC UPAS lớn nhất.

Tháng 9/2018, SHB đã ký kết Hợp đồng tín dụng khung với Ngân hàng Hợp tác Kinh tế Quốc tế (IBEC). Ngay sau lễ trao hợp tác, SHB đã nhanh chóng đưa vào triển khai gói sản phẩm tài trợ dành riêng cho các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đến/từ các nước thành viên IBEC (Nga, Bulgari, Mông Cổ, Ba Lan, Romani, Slovakia, Séc và các thành viên khác với tỷ lệ tài trợ lên đến 90% nhu cầu vốn). Đây là hành động bước đầu cụ thể hóa cam kết của SHB trong việc sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, mở ra cơ hội phát triển, thúc đẩy hợp tác song phương giữa các nước Đông Âu và Việt Nam.

Với doanh số tài trợ thương mại lên tới hơn 3 tỷ USD/năm, SHB đã và đang khẳng định vị thế vững chắc trong số các ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu Việt Nam. Với gần 500 ngân hàng đại lý trên toàn cầu, SHB có lợi thế lớn trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Danh tiếng của SHB đã được nâng cao trên toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tốt với các đối tác tầm cỡ như Well Fargo NA, Bank of New York Mellon, Uni Credit, CommerzBank, Sumitomo Banking Corporation, MUFG, Mizuho Corporate Bank, ICBC, IIB, IBEC… Bên cạnh đó, mạng lưới rộng lớn bao gồm hơn 500 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phục vụ khách hàng một cách kịp thời, thuận tiện.

Ngoài các sản phẩm Tài trợ thương mại truyền thống như LC nhập khẩu, LC xuất khẩu; nhờ thu nhập khẩu; nhờ thu xuất khẩu, SHB còn cung cấp cho khách hàng các sản phẩm khác như Chiết khấu Bộ chứng từ hàng xuất, bao thanh toán và phòng vệ rủi ro. Với các hạn mức được cấp bởi các ngân hàng trong nước và nước ngoài cũng như hạn mức được cấp bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trong Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu (tín dụng tuần hoàn và hạn mức tài trợ thương mại), SHB có thể thu xếp tài trợ LC cho một lượng lớn khách hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục và không ngừng cải tiến công nghệ. Trong năm 2017, SHB đã trở thành thành viên chính thức của Cục Hàng hải Quốc tế ICC (IMB), giúp ngân hàng xác minh thông tin liên quan đến lô hàng…Các yếu tố trên đã giúp SHB đạt được thành công lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại cũng như tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển hơn nữa trong những năm tới.

Với những nỗ lực không ngừng mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính đa dạng, nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả, trong các năm qua, SHB liên tiếp được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá với những đánh giá cao từ các tổ chức uy tín quốc tế trong lĩnh vực tài trợ thương mại. Trước đó, Tạp chí AlphaSea vinh danh SHB là Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2018. Tạp chí Asian Banking and Finance đã trao giải “Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất” cho SHB trong nhiều năm trước đó…

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB cho biết: “SHB hiện đứng trong Top các ngân hàng cổ phần tư nhân lớn nhất về doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về hoạt động tài trợ thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế thông qua việc phát triển thị trường hợp tác, bên cạnh các thị trường truyền thống còn tăng cường việc tiếp cận và mở rộng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tới những thị trường mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của SHB”.

Ông Nguyễn Văn Lê cho biết thêm các sản phẩm của ngân hàng đã được xem xét và cải tiến thường xuyên bởi một đội ngũ chuyên nghiệp có hiểu biết sâu sắc về khách hàng dựa trên nhu cầu, phản hồi... Bên cạnh đó, bằng cách phân loại khách hàng thành nhiều phân khúc, SHB có thể cung cấp giá cả cạnh tranh và linh hoạt cho từng phân khúc khách hàng. Nhờ vào danh mục sản phẩm đa dạng và dịch vụ khách hàng tốt, SHB đã thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp đặc biệt là từ các lĩnh vực xuất nhập khẩu quan trọng như nông nghiệp, thủy hải sản… và giúp họ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh quốc tế. Mặt khác, SHB sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ: gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; Triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài trợ thương mại tiên tiến, ví dụ như Tài trợ chuỗi cung ứng, BPO…; Phát triển sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế…