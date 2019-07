SHB được vinh danh là doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á

(Kiến Thức) -Ngày 10/7, Tạp chí HR Asia tổ chức lễ trao giải “Best company to work for in Asia 2019” – Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Châu Á 2019. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vinh dự được vinh danh với giải thưởng danh giá này.