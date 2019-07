SHB tài trợ 98% giá trị bộ chứng từ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thấu hiểu những thời điểm doanh nghiệp xuất khẩu cần đáp ứng nhu cầu vốn ngay để tận dụng cơ hội kinh doanh, SHB triển khai sản phẩm Cho vay bảo đảm bằng Bộ chứng từ xuất khẩu với tỷ lệ vay lên tới 98% dành cho khách hàng doanh nghiệp cùng những ưu đãi vượt trội. Các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, đã giao hàng và sở hữu Bộ chứng từ Xuất khẩu sẽ được SHB tài trợ vốn lưu động dựa trên bộ chứng từ hàng xuất theo phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng (L/C); Nhờ thu (Nhờ thu trả nhanh D/P, Nhờ thu trả chậm D/A); Giao chứng từ nhận tiền ngay (CAD). Nhờ hình thức cấp tín dụng vốn này mà các doanh nghiệp kịp thời bổ sung được vốn lưu động để tiếp tục kinh doanh cũng như tăng vòng quay vốn lưu động.

Điểm cộng lớn của sản phẩm này là tỷ lệ cho vay lên tới 98% giá trị bộ chứng từ xuất khẩu. Bên cạnh đó, doanh nghiệp không cần bổ sung thêm tài sản bảo đảm nếu đáp ứng quy định sản phẩm. Thời hạn cho vay lên tới 6 tháng.

Bằng những thủ tục đơn giản, nhanh chóng; lãi suất cạnh tranh, linh hoạt SHB thể hiện cam kết luôn đồng hành và mang đến gói giải pháp tài chính với nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong từng lĩnh vực, quy mô khác nhau.

Trước đó, SHB đã cung cấp gói sản phẩm Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu; Gói tài trợ dành riêng cho các khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu đến/từ các nước thành viên IBEC bao gồm: Nga, Bulgari, Mông Cổ, Ba Lan, Romani, Slovakia, Séc và các thành viên khác với tỷ lệ tài trợ lên đến 90% nhu cầu vốn. Với hình thức cấp tín dụng đa dạng, tỷ lệ tài trợ cao, linh hoạt, gói sản phẩm tài trợ của SHB sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu vốn kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại.

Với doanh số tài trợ thương mại lên tới hơn 3 tỷ USD/năm, SHB đã và đang khẳng định vị thế vững chắc trong số các ngân hàng tài trợ thương mại hàng đầu Việt Nam. Với gần 500 ngân hàng đại lý trên toàn cầu, SHB có lợi thế lớn trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng ở các khu vực khác nhau trên thế giới. Danh tiếng của SHB đã được nâng cao trên toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tốt với các đối tác tầm cỡ như Well Fargo NA, Bank of New York Mellon, Uni Credit, CommerzBank, Sumitomo Banking Corporation, MUFG, Mizuho Corporate Bank, ICBC, IIB, IBEC… Bên cạnh đó, mạng lưới rộng lớn bao gồm hơn 500 điểm giao dịch tại Việt Nam, Lào và Campuchia cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phục vụ khách hàng một cách kịp thời, thuận tiện.

Với những nỗ lực không ngừng mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính đa dạng, nhanh chóng, minh bạch, hiệu quả, trong các năm qua, SHB liên tiếp được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá với những đánh giá cao về lĩnh vực tài trợ thương mại từ các tổ chức uy tín quốc tế như: Tạp chí AlphaSea; Tạp chí Asian Banking and Finance…