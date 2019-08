SHB dành 20 tỷ đồng tri ân gia đình có công với cách mạng

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn những gia đình người có công với cách mạng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là về nhà ở. Tại các huyện, xã… còn có những ngôi nhà lụp xụp, thiếu điều kiện sinh hoạt; cũng có những ngôi nhà tình nghĩa đã được xây dựng trước đây nhưng đã xuống cấp nhiều. Trong hành trình tri ân, đền ơn đáp nghĩa không mỏi của mình, SHB đã đến với thành phố Cần Thơ, tìm đến những gia đình có người thân là thương binh, liệt sĩ, quan tâm thăm hỏi và kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa mới trên khắp địa bàn thành phố.

Ngân hàng SHB luôn quan tâm các gia đình có công với cách mạng và kịp thời hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa mới trên khắp địa bàn thành phố Cần Thơ.

Bà Thái Thị Sáng (Huyện Thới Lai, Cần Thơ) – một trong nhiều hộ được hỗ trơ xây dựng nhà tình nghĩa chia sẻ: “Có nhà mới sạch sẽ, khang trang hơn, mọi người đều cảm thấy vui mừng và xúc động. Những ngôi nhà mới giúp gia đình tôi nói riêng và các gia đình khác được hỗ trợ tại thành phố Cần Thơ nói chung ổn định cuộc sống, các cháu yên tâm học hành, làm ăn.”

Bên cạnh Cần Thơ, ngân hàng cũng đồng hành cùng nhiều địa phương triển khai các hoạt đông đền ơn đáp nghĩa như: Xây 40 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” dành tặng các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 18 tỉnh thành trên cả nước; Ủng hộ hơn 4 tỷ đồng xây dựng đền thờ Ngã ba Đồng Lộc tại tỉnh Hà Tĩnh; Đóng góp 2 tỷ đồng cùng Ban chỉ đạo Tây Bắc xây 28 nhà tình nghĩa; Tặng 2 nhà tình nghĩa, 12 sổ tiết kiệm và triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm tri ân người có công với cách mạng hiện đang gặp khó khăn trong cuộc sống tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk…

“Trên con đường hướng tới sự thịnh vượng, chúng tôi hiểu rằng, để có được nền độc lập, tự do hôm nay, hàng triệu người con ưu tú của Việt Nam đã vĩnh viễn bỏ lại tuổi xuân, hàng triệu gia đình chấp nhận chia cắt, mất mát vì mục tiêu kháng chiến thắng lợi. Các anh hùng đã dành lại độc lập cho Tổ quốc, nhiệm vụ của thế hệ hôm nay là dựng xây đất nước. Hiểu được trách nhiệm lớn lao ấy, SHB đã, đang và sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong mọi hoạt động phát triển kinh doanh, cùng với đó triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, phát huy và lan tỏa đạo lý Đền ơn đáp nghĩa, trân trọng và tri ân công lao của những anh hùng đã góp máu xương vì độc lập tự do của đất nước.” – Tổng Giám đốc SHB, ông Nguyễn Văn Lê chia sẻ.