Sharp Việt Nam tố giả tài liệu: Asanzo nói gì?

Ngày 26/9, ông Masashi Kubo - Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam - đã ký đơn tố cáo gửi Cơ quan An ninh, Bộ Công an và Công an TP.HCM về các hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “sử dụng con dấu, tài liệu giả...” của Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo (Asanzo). Đơn tố cáo này được công ty gửi đi dưới sự uỷ quyền của Tập đoàn Sharp (Nhật Bản).

Ông Phạm Văn Tam – Chủ tịch HĐQT Asanzo. Trả lời VTC News chiều 27/9 liên quan vấn đề này, ông Phạm Văn Tam – Chủ tịch HĐQT Asanzo khẳng định những văn bản Asanzo công khai mới đây là do đối tác cung cấp và Asanzo đang yêu cầu bên thứ ba làm việc với Sharp để làm rõ thông tin.



“Tôi khẳng định Asanzo không giả mạo hồ sơ, giấy tờ. Asanzo đang yêu cầu bên thứ ba làm việc với Sharp để làm rõ thông tin”, ông Tam nói.

Ông Tam cũng cho biết Asanzo có mối quan hệ hợp tác, chuyển giao công nghệ với bên thứ ba từ nhiều năm nay.

Theo Sharp Việt Nam, thư xác nhận của Công ty Sharp Roxy (Hong Kong) gửi Asanzo ngày 12/9 về chuyển giao công nghệ Nhật Bản và hợp đồng chuyển giao “hiện vẫn còn hiệu lực” là giả mạo.

Sharp Việt Nam khẳng định, từ cuối tháng 10/2016 Công ty Điện tử Roxy không còn quan hệ gì với Tập đoàn Sharp. Công ty liên doanh giữa 2 bên trước đó là Sharp Roxy trở thành công ty con 100% vốn sở hữu của tập đoàn này. Sharp Roxy (Hong Kong) đổi tên thành Công ty TNHH Sharp Hong Kong từ tháng 10/2016.

“Không thể xảy ra việc SRH xác nhận theo thư công bố của Asanzo vào ngày 12/9. Chúng tôi khẳng định thông tin Asanzo đưa ra là sai sự thật và tài liệu đưa ra là giả mạo”, đơn tố cáo của Sharp Việt Nam

Cũng theo Sharp, Tập đoàn Sharp trước đây có hợp tác cùng Công ty Điện tử Roxy, tạo thành liên doanh Sharp-Roxy (Hong Kong - SRH).

Tuy nhiên, ngày 25/9/2016, Tập đoàn Sharp đã kết thúc việc liên doanh cùng Công ty Điện tử Roxy và SRH trở thành công ty con 100% vốn sở hữu bởi Tập đoàn Sharp. Đến ngày 31/10/2016, hoàn thành việc đăng ký thay đổi tên công ty từ Sharp-Roxy (Hong Kong) thành Công ty TNHH Sharp Hong Kong.

Theo Sharp Việt Nam, điều đó khẳng định không thể xảy ra việc SRH xác nhận theo thư công bố của Asanzo vào ngày 12/9/2019. Do đó, lá thư xác nhận bởi SRH được công bố bởi Asanzo trong buổi họp báo vào ngày 17/9/2019 là giả mạo.

“Từ ngày 31/10/2016, Tập đoàn Sharp chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác mua bán nào với Asanzo”, đại diện Sharp nhấn mạnh.

Cũng theo Sharp Việt Nam, nội dung mà Asanzo đưa ra “Sharp-Roxy (HongKong), tuyên bố và khẳng định rằng, đơn vị này đang có "hợp đồng kinh doanh với Asanzo, bao gồm bán linh kiện điện tử, chuyển giao phần mềm, công nghệ và cách làm, cùng với các dịch vụ liên quan... cho đến bây giờ, hợp đồng vẫn đang có hiệu lực” là không đúng sự thật.

Hành động của Asanzo, theo Sharp Việt Nam là đã cố tình tạo ra tài liệu giả mạo với mục đích đánh lừa người tiêu dùng, rằng Asanzo vẫn đang có quan hệ hợp tác với tập đoàn Sharp để người tiêu dùng và dư luận tin rằng hàng hóa và công nghệ của Asanzo có nguồn gốc từ Sharp.

"Hành vi của Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo không chỉ gây ảnh hưởng quyền và lợi ích của người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của Tập đoàn Sharp. Vậy nay Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (Sharp) làm đơn tố cáo hành vi giả mạo giấy tờ của Công ty cổ phần tập đoàn Asanzo đến Cơ quan An ninh - Bộ Công an", thông báo của Sharp nêu.

Sharp cũng đề nghị Cơ quan An ninh - Bộ Công an xác minh, điều tra làm rõ tài liệu mà Asanzo công bố trong buổi họp báo vào ngày 17/9/2019, theo đó đề nghị xem xét hành vi làm giả mạo hồ sơ tài liệu và giải quyết nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn Sharp cũng yêu cầu Asanzo phải thực hiện cải chính thông tin sai sự thật và xin lỗi công khai.

“Trong trường hợp Asanzo không thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra Tòa án để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật”, văn bản Sharp nêu.