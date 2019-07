Sếp Deutsche Bank may vest 1.800 USD trong ngày đuổi 18.000 nhân viên

Tổng giám đốc Deutsche Bank cho biết đã khiển trách một số nhân sự cấp cao may đo vest có giá tới 1.800 USD/bộ trong ngày ngân hàng Đức "thanh lọc" 18.000 nhân viên.

Theo CNBC, CEO Deutsche Bank Christian Sewing cho biết đã khiển trách một số thành viên ban lãnh đạo ngân hàng vì thể hiện sự vô cảm trong ngày các chi nhánh tại London, New York và Tokyo đồng loạt sa thải 18.000 nhân viên.



Báo chí chụp được cảnh 2 thợ may bước ra khỏi văn phòng Deutsche Bank tại London (Anh) hôm 8/7. Ban đầu, người ta lầm tưởng rằng đây là 2 nhân viên Deutsche Bank bị sa thải.

Trên thực tế, Financial Times chỉ ra rằng đó là 2 thợ may, đến đo kích cỡ của một số thành viên ban lãnh đạo ngân hàng để may những bộ vest có giá lên đến 1.800 USD.

CEO Christian Sewing, người đứng sau kế hoạch cải tổ đầy "đau đớn" của Deutsche Bank. Ảnh: Getty Images. "Việc gọi thợ may đến văn phòng trong ngày hôm đó là hành vi rất thiếu tôn trọng. Cách hành xử đó không phù hợp với những giá trị của chúng tôi", CEO Christian Sewing tuyên bố.

Khi được hỏi liệu những người này có bị kỷ luật hay không, ông Sewing cho biết ông đã khiển trách họ nặng nề. "Tôi tin chắc 2 đồng nghiệp này sẽ không thể quên được cuộc điện thoại của tôi", CEO Deutsche Bank nhấn mạnh. Hôm 7/7, Deutsche Bank tuyên bố dừng hoạt động kinh doanh chứng khoán toàn cầu và cắt giảm tới 18.000 nhân sự để cải tổ tài chính ngân hàng. Hai thợ may rời văn phòng Deutsche Bank ở London. Ảnh: Reuters.

Cho đến tháng 2/2019, doanh thu của ngân hàng Đức giảm quý thứ 8 liên tiếp. Những năm qua, Deutsche Bank cũng lao đao vì dính hàng loạt scandal.

Năm 2017, Deutsche Bank nộp phạt và bồi thường 7,2 tỷ USD để dàn xếp với Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc lừa dối nhà đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, ngân hàng này bị phạt 630 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền.

Còn trước đó 2 năm, ngân hàng Đức nộp phạt 2,5 tỷ USD do vi phạm các chính sách lãi suất của Anh và Mỹ.