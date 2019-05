Top 10 thành phố trả lương cao nhất thế giới

Theo hãng tin Bloomberg, ngân hàng Deutsche Bank vừa công bố báo cáo về giá cả sinh hoạt toàn cầu mang tên "Mapping the World’s Prices 2019". Ảnh: The Atlantic. Theo đó, San Francisco (Mỹ) đã vượt Zurich (Thụy Sĩ) để giữ vị trí thành phố có mức lương cao nhất, với trung bình sau thuế hơn 6.500 USD/tháng. Ảnh: The Bloomberg. Bloomberg cho biết, trong vòng 5 năm trở lại đây, San Francisco đã tăng 7 bậc về mức lương và 21 bậc về thu nhập khả dụng sau khi trừ đi tiền thuê nhà. Ảnh: Wiki. Xếp ở vị trí thứ 2, thành phố Zurich vẫn đi đầu ở nhiều tiêu chí đánh giá khác, bao gồm chất lượng sống và giá cả hàng hóa, dịch vụ. Ảnh: News. Vị trí thứ 3 thuộc về New York (Mỹ) với mức lương trung bình 4.612 USD/tháng. Một số công việc trả lương khoảng 100.000 USD tại đây như phân tích kinh doanh, trợ lý giám đốc và kỹ sư phần mềm. Ảnh: News. Boston (Massachusetts, Mỹ) đứng vị trí thứ 4 với 4.228 USD/tháng. Thành phố này cũng có chi phí sinh hoạt đắt đỏ và mật độ dân số cao. Ảnh: News. Đô thị lớn thứ 3 tại Mỹ Chicago (Illinois, Mỹ) là nơi khó sống nhất tại nước này dù mức lương trung bình ở mức cao 4.062 USD. Ảnh: Wiki. 3.599 USD/tháng là mức lương trung bình tại thành phố Sydney (Australia). Con số này đã giảm khoảng 400 USD so với năm ngoái. Ảnh: ABC.Thành phố Oslo (Na Uy) đứng vị trí thứ 7 với 3.246 USD/tháng. Nhiều năm nay, Oslo liên tục có tên trong danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: ABC. Các vị trí còn lại thuộc về Copenhagen, Melbourne và London với mức lương trung bình trên dưới 3.000 USD/tháng. Ảnh: ABC. Video: Cuộc sống ở thành phố nghèo nhất nước Mỹ. Nguồn: Vietnamnet.

