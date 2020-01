Sau vụ bị "tố" xù thưởng, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận 2019 lao dốc

Năm 2019, doanh thu thuần của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HNX: DGC) đạt 5.091 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với cùng kỳ. Giá vốn chiếm 4.141 tỷ đồng, giảm 12%. Lợi nhuận gộp đạt 950 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với năm 2018. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên giảm từ 22,3% xuống 18,6%.

Mặc dù cắt giảm chi phí bán hàng 26% xuống 254 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý cũng tăng thêm 24% lên 101 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của Đức Giang giảm mạnh 35% xuống còn 566 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) lao dốc từ 12.389 đồng xuống 4.379 đồng.

Riêng trong quý 4/2019, lợi nhuận sau thuế của Đức Giang giảm 35% xuống 168 tỷ đồng.

Năm 2019, Hóa chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu thuần 6.813 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 30%.

Tuy nhiên, với kết quả đạt được, doanh thu của Hóa chất Đức Giang chỉ bằng 75% kế hoạch; còn lợi nhuận sau thuế đạt 81% kế hoạch đề ra.

Nhà máy của Hóa chất Đức Giang



Tại thời điểm cuối năm 2019, tiền và các khoản tương đương của Đức Giang giảm 53% xuống 128 tỷ đồng. Nhưng đầu tư tài chính ngắn hạn gấp 2,6 lần đầu kỳ lên 643 tỷ đồng. Vay nợ tài chính ngắn hạn cũng giảm 35% xuống 735 tỷ đồng và không vay nợ tài chính dài hạn.

Theo Đức Giang, nguyên nhân của sự sụt giảm này là do tình hình tiêu thụ các sản phẩm Phốt pho vàng (P4) và Axit trích ly (WPA) giảm so với năm 2018.

Việc giảm tiêu thụ P4 là do cuộc chiến thương mại Mỹ Trung dẫn tới mặt hàng điện thoại di động và các mặt hàng điện tử khác giảm về số lượng. Còn việc giảm tiêu thụ WPA là do tình hình sản xuất nông nghiệp trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sản xuất cung vượt cầu.

Hóa chất Đức Giang của Chủ tịch Đào Hữu Huyền vừa gây nhiều tranh cãi với vụ “hứa” thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vô địch Sea Games 30 số tiền 500 triệu đồng.

Được biết, ông Đào Hữu Huyền, sinh năm 1956, trước khi trở thành Chủ tịch DGC vào năm 2007, ông là Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh. Năm 2009, ông Huyền kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Đức Giang – Lào Cai; năm 2012 làm Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Phân bón Lào Cai; năm 2015 làm Chủ tịch HĐQT CTCP Hóa chất Bảo Thắng.

Tại Đức Giang, ngoài ông Huyền thì Vinachem cũng là cổ đông lớn với 8,85% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC của Đức Giang đã ghi nhận mức giảm hơn 25% trong vòng 1 năm qua, xuống mức 24.700 trong phiên sáng 20/1. Vốn hóa tương ứng 3.208 tỷ đồng.