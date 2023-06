Sập bẫy “tín dụng đen” ở Vĩnh Phúc: Giám đốc doanh nghiệp lên tiếng

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn K Ng.- Tổng giám đốc, kiêm người đại diện Công ty cổ phần LCan Việt Nam (địa chỉ ở huyện Mê Linh, TP Hà Nội) bị một số người dân ở Vĩnh Phúc "tố" cho vay "tín dụng đen", có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 10/6, ông Ng. đã trả lời phỏng vấn PV Báo Tri thức và Cuộc sống.



Về cáo buộc cho vay lãi nặng, ông Ng. đã bác bỏ thông tin này. "Không có chuyện vay mượn tiền" - ông Ng. nói và chỉ thừa nhận có mua bán đất đai với một số người dân đã phản ánh, tố cáo. Sau đó, ông Ng. đã chuyển nhượng đất mua cho bên thứ 3. Đồng thời, ông Ng. cũng phủ nhận thông tin Công ty cổ phần LCan Việt Nam được thành lập để làm “bình phong” cho hoạt động “tín dụng đen”?

Căn nhà có diện tích 100m2 tại Trại Cúp, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) của gia đình ông Nhuận đã được ông Ng. bán cho người khác.

Ông Ng. cho biết, Công ty cổ phần LCan Việt Nam thành lập từ ngày 30/6/2020, vốn điều lệ 20 tỷ, cổ đông là ông cùng với một số người thân gia đình. Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên công ty không thể vay vốn ngân hàng và đã bị "đóng băng". Công ty cũng chưa hoạt động một ngày nào , chưa đóng thuế.



"Trong công ty có tên của em dì tôi, về sau em dì là người mua đất của ông Nhuận. Thế là ông ấy hình dung ra công ty tôi thành lập ra để giao dịch”- ông Ng. nói.

Ông Ng. cho rằng bản thân chỉ có giao dịch dân sự với một số người dân. Về việc này, các hộ đã có đơn gửi cơ quan chức năng từ lâu và hiện nay cơ quan chức năng đang xem xét, giải quyết.

Trong bài viết trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã nêu thông tin phản ánh của nhiều người dân ở Vĩnh Phúc cho rằng họ đang là nạn nhân của "tín dụng đen” , có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mất đất đai, nhà cửa, xe cộ sau khi vay tiền với lãi suất cao từ ông Nguyễn K Ng.

Các trường hợp phản ánh gồm: Ông Nguyễn Đức Nhuận (SN 1963, trú tại Trại Cúp, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc); anh Bùi Văn Dương (SN 1985, trú tại xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc); chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1983, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và anh Tạ Văn Chuân (SN 1987, trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Người dân cho biết, họ cũng đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn K Ng. gửi đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Để rộng đường dư luận và tìm hiểu các thông tin khách quan, đa chiều, ngày 19/5, PV Tri thức và Cuộc sống đã đến liên hệ và đặt lịch làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 1/6, đại diện Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, về nội dung trên lãnh đạo Công an tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh thông tin với PV. Tuy nhiên, sau đó, PV liên hệ với đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, tuy nhiên vị này cho biết phải trao đổi lại với Phòng Tham mưu Công an tỉnh.

Đến nay (ngày 15/6), PV vẫn chưa nhận được thêm bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía Công an tỉnh Vĩnh Phúc.