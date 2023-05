Bí mật về loại quả được ví như “kim cương đỏ” của Nhật Bản

Nhật Bản nổi tiếng với những loại trái cây đắt đỏ bậc nhất thế giới. Trong đó, phải kể đến giống táo được mệnh danh là “kim cương đỏ” - táo Sekai Ichi. Ảnh: TasteAtlas Mỗi quả táo Sekai Ichi có giá lên tới 21 USD/quả (khoảng gần 500.000 đồng) trong khi mỗi quả táo thông thường có giá khoảng 20.000-40.000 đồng/quả (tùy loại). Ảnh: Marketwatch Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 1973, táo Sekai-Ichi từng có giá 3 USD mỗi quả. Mặc dù đây có vẻ không phải là số tiền lớn, nhưng 3 USD là một mức giá quá đắt để trả cho một quả táo. Đây là một trong những lý do khiến táo Sekai-Ichi trở nên phổ biến. Ảnh: Japan Một trong những lý do khiến nó đắt như vậy là bởi loại táo này có hương vị ngọt dịu, mùi thơm nhẹ đặc trưng, ăn rất giòn và nhiều nước. Ảnh: Japan Táo Sekai-Ichi có thể nặng tới 2 pound (0,9 kg) trong khi một quả táo thông thường trung bình nặng khoảng 0,2 kg. Ảnh: Mashed Hơn nữa, táo Sekai-Ichi rất khó trồng. Tại Nhật Bản, cây táo Sekai-Ichi được thụ phấn và chăm sóc bằng tay. Công đoạn này đòi hỏi người làm vườn sự khéo léo và tỉ mỉ. Ảnh: TasteAtlas Táo Sekai-Ichi thụ phấn bằng tay để đảm bảo không lây nhiễm chéo với các giống cây trồng khác. Khi táo bắt đầu đậu quả, người trồng tỉa bớt, đảm bảo rằng chỉ còn lại những quả to nhất, khỏe mạnh nhất. Ảnh: a-z-animals Chưa hết, giống táo Sekai Ichi Nhật Bản chỉ có vào mùa thu đến đầu đông, không sản xuất hàng loạt nên không được bán đại trà trên thị trường. Ảnh: Getty Đến thời điểm thu hoạch, táo Sekai Ichi còn được cẩn thận rửa sạch bằng mật ong, lọc ra những quả có chất lượng tốt nhất. Ảnh: Getty Đây cũng là lý do khiến táo Sekai Ichi trở thành một trong những giống táo đắt đỏ nhất thế giới và thường được sử dụng trong những dịp đặc biệt hoặc tặng phẩm cho doanh nghiệp. Ảnh: Getty Video: Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới. Nguồn: HTV7

