Rót gần 18.000 tỷ vào Nhơn Trạch 3&4, POW lợi nhuận sao?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% lên 6.061 tỷ đồng. Lãi gộp giảm 4% xuống 296 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp rơi về mức 4,9%.



Doanh thu tài chính đạt 411 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ do cổ tức và lãi chênh lệch tỷ giá gia tăng. Chi phí tài chính âm hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức 213 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại đều giảm.

Kết quả, PV Power báo lãi sau thuế hơn 453 tỷ đồng, gấp hơn 8,7 lần so với cùng kỳ, một phần là do mức nền thấp (52 tỷ đồng). Lãi ròng đạt 396 tỷ đồng, gấp hơn 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại huyện Nhơn Trạch. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần PV Power đạt 21.686 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.111 tỷ đồng, tăng lần lượt 1%, 26% so với cùng kỳ.

Năm 2024, PV Power đặt mục tiêu doanh thu 31.736 tỷ đồng, lãi sau thuế 824 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt 35% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra sau 9 tháng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của PV Power đạt 80.692 tỷ đồng, tăng 15%, tương ứng tăng 10.330 tỷ đồng so với đầu năm. Sự tăng lên của tài sản chủ yếu đến từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang với 18.328 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu năm. Trong đó, kinh phí rót vào dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3&4 là lớn nhất với 17.516 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ của PV Power khoảng 46.050 tỷ đồng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu (34.642 tỷ đồng).