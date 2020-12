REE dự thu 55 tỷ đồng khi thoái bớt vốn tại QTP

CTCP Cơ điện lạnh (REE) có thông báo đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu QTP của Nhiện điện Quảng Ninh nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Hiện tại, REE sở hữu gần 36,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,13% vốn QTP.



Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 18/12-14/1 thông qua phương thức thoả thuận và khớp lệnh. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QTP giao dịch tại mức giá 11.100 đồng/cp, tạm tính số tiền REE thu về khoảng 55 tỷ đồng.

Ngoài REE, Nhiện điện Quảng Ninh còn có các cổ đông lớn khác là Tổng Công ty Phát điện 1 (tỷ lệ 42%), Nhiệt điện Phả Lại (16,35%), SCIC (11,42%) và Tổng công ty Điện lực-Vinacomin (10,62%).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng, Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 6.743 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với cùng kỳ. Do khoản lỗ lớn trong quý 3 nên lỗ 9 tháng gần 40 tỷ đồng. So kế hoạch đặt ra, Công ty thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của QTP giảm nhẹ so đầu năm về 9.647 tỷ đồng, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ còn 506 tỷ đồng, trong đó có 470 tỷ đồng tương đương tiền, 36 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Ngoài ra còn có khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng với số tiền 730 tỷ đồng.

Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.323 tỷ đồng, giảm 506 tỷ đồng so với đầu năm và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 2.827 tỷ đồng, giảm 924 tỷ đồng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của REE, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh cho biết REE chưa có ý định đầu tư thêm vào mảng nhiệt điện, thậm chí còn bán ra một lượng cổ phần nhỏ.

Ngược lại, công ty đẩy mạnh mảng năng lượng tái tạo lên gấp đôi so với mức 500 MW hiện tại. Ngoài ra, công ty đang tìm kiếm các cơ hội mua lại dự án điện gió do các nhà đầu tư khác không thực hiện.