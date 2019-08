Rằm tháng 7: Trực thăng, cần cẩu, xe phân khối lớn... bằng giấy đắt hàng

Những ngày trước rằm tháng 7, bầu không khí lao động tất bật bao trùm xã Song Hồ (Bắc Ninh). Các hộ gia đình khẩn trương hoàn thiện các sản phẩm vàng mã theo đặt hàng của khách và ngược xuôi vận chuyển. Làng nghề này sản xuất rất nhiều loại sản phẩm vàng mã, chất liệu chủ yếu là giấy màu dán trên khung bằng tre, nứa đã được tạo hình. Anh Nguyễn Văn Nam (30 tuổi) chuyên làm ngựa giấy. "Năm nay nhà tôi sản xuất ít hơn mọi năm vì đơn đặt hàng giảm, ngựa có nhiều loại, giá từ 14.000-25.000 đồng/con phụ thuộc vào chất liệu giấy dán", anh Năm nó Nhiều mặt hàng lạ được các gia đình trong làng nghề nhận làm theo yêu cầu của khách hàng. Ông Nguyễn Văn Thoái (68 tuổi) đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng của một ngôi nhà "khổng lồ". Ông chia sẻ làm một ngôi nhà to như thế này mất 4 ngày: "Hôm nay tôi phải làm qua trưa để buổi chiều kịp giao hàng cho khách ở Hà Nội". Còn ông Nguyễn Văn Tuân (58 tuổi) cũng đang gấp rút hoàn thành chiếc trực thăng có một không hai của mình. Ông cho biết giá chiếc trực thăng này là 1,5 triệu đồng, phải làm 5 ngày mới hoàn thành. "Thường làm hàng đặt này tiền nguyên liệu không đáng là bao, chỉ khoảng 10%, còn lại là công của thợ lành nghề hoàn làm thiện sản phẩm mới cao", ông Tuân nói. Gia đình bà Nguyễn Thị Oanh (59 tuổi) chuyên làm mô hình ôtô. Năm nay gia đình bà có nhiều mẫu mới, một trong số đó là những chiếc xe cần cẩu Những chiếc ôtô hạng sang mô phỏng kiểu Camry hay Lexus, Mercedes bằng giấy không còn lạ nhưng năm nào cũng bán chạy. Thậm chí có cả những loại ôtô kiểu phân khúc SUV hay dòng 7 chỗ... Trong ảnh là một chiếc xe có chiều dài khoảng 1,8 mét, đầu dán logo Lexus nhưng dáng lại na ná Hummer hoặc Range Rover. Bà Nguyễn Thị Hoa (53 tuổi) chia sẻ bình thường làm nông nghiệp, cứ tầm cuối tháng 6 âm, nhu cầu làm hàng vàng mã tăng cao bà bắt đầu nhận gia công cho các xưởng sản xuất trong vùng. Đa phần những sản phẩm vàng mã ở xã Song Hồ (Bắc Ninh) có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn. Riêng những sản phẩm đặc biệt, độc lạ phải đặt trước chủ xưởng mới sản xuất, thường có giá vài triệu đồng một sản phẩm. Trong hình là chiếc xe máy phân khối lớn có kích thước gần bằng xe máy thật, do nhà ông Nguyễn Văn Tuân sản xuất. Ông Nguyễn Văn Nam (61 tuổi) chủ một cửa hàng thu mua vàng mã có tiếng ở xã Song Hồ (Bắc Ninh) cho biết giá thành các mặt hàng năm nay không biến động nhiều, chỉ có số lượng tiêu thụ giảm đến 40% so với năm trước. Một tài xế xe hàng chạy qua làng nghề tranh thủ sắm một ít tiền vàng mã cho ngày rằm sắp tới. Anh khoe vừa mua được con ngựa giấy với giá 15.000 đồng. Xã Song Hồ có tới 85% gia đình theo nghề làm vàng mã, sản phẩm chủ yếu cho thị trường Hà Nội và xuất đi các tỉnh phía bắc.

