Quảng Bình: Lộ diện nhà đầu tư muốn làm NƠXH 972 tỷ

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình vừa thông tin về kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại xã Lộc Ninh.

Theo đó, chỉ duy nhất Liên danh Công ty CP Đầu tư NNP - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đống Đa nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án này.

Nhà đầu tư thực hiện dự án phải có năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu tối thiểu phải 200 tỷ đồng và có kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự.

Bản đồ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất dự án.

Dự án Khu nhà ở xã hội xã Lộc Ninh có diện tích sử dụng đất khoảng 9,6ha. Sơ bộ tổng số lượng các loại nhà ở tại dự án khoảng 784 căn, bao gồm: khoảng 290 căn nhà ở xã hội thấp tầng và khoảng 401 căn hộ tại khu chung cư nhà ở xã hội cao tầng; khoảng 93 căn nhà ở thương mại.

Cụ thể, phần nhà ở xã hội thấp tầng sẽ đầu tư xây dựng khoảng 290 căn với diện tích sử dụng đất khoảng 19.615,6m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 39.231 m2, chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Phần nhà ở xã hội cao tầng, sẽ xây dựng khu chung cư nhà ở xã hội với diện tích sử dụng đất khoảng 23.239,45m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 40.835m2, số lượng căn hộ chung cư nhà ở xã hội: khoảng 401 căn; chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Bên cạnh đó, dự án còn xây dựng khoảng 93 căn nhà ở thương mại (xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) tại 93 lô đất với diện tích sử dụng đất khoảng 10.718,94m2 (chiếm 20% tổng diện tích đất ở của dự án), tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 44.256m2, chiều cao tầng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt.

Thời hạn hoạt động của dự án trong vòng 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất hoặc mua đất ở để xây nhà được sử dụng ổn định, lâu dài.

Tiến độ đầu tư không quá 06 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc quyết định chấp thuận nhà đầu tư, dự kiến từ năm 2022 đến năm 2027.

Hiện trạng khu vực thực hiện dự án là đất chuyên trồng lúa nước, đất nuôi trồng thuỷ sản; Đất giao thông, đất thuỷ lợi, đất mặt nước chuyên dùng, đất bằng chưa sử dụng.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 972 tỷ đồng.

Việc chỉ duy nhất Liên danh Công ty CP Đầu tư NNP - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đống Đa nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội này có thể thấy dự án chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, dẫn đến tính cạnh tranh không cao.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đống Đa được thành lập vào tháng 10/2017, có địa chỉ đăng ký tại lô E1, khu nhà ở An Đông, phường An Đông, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Doanh nghiệp này hiện do ông Nguyễn Đức Hải làm người đại diện pháp luật. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hải còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị Thuận An, Công ty CP Đầu tư An Vân Dương, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị An Vân Dương. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty CP Đầu tư NNP được thành lập vào tháng 04/2009 với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư NNP, đăng ký trụ sở tại tầng 1 toà 18T1 lô đất CT15 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản, nghỉ dưỡng cao cấp.

Doanh nghiệp này đã và đang thực hiện một số dự án như: tổ hợp căn hộ và dịch vụ công cộng CT15 Việt Hưng (Việt Hưng Green Park), dự án nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn - Lạng Sơn Green Park (liên danh với Công ty Cổ phần CDC Hà Nội).

Tại Thừa Thiên Huế, Công ty CP Đầu tư NNP cùng 2 đối tác khác là Công ty CP Đầu tư CDC Nha Trang - Công ty TNHH MTV Hoàng Thành ARG đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lựa chọn làm nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án cải tạo, xây dựng các dãy nhà A, B, C khu chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế.