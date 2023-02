Quả Việt Nam chẳng ai ăn, sang Trung Quốc thành món kẹo yêu thích

Cau là loại quả quen thuộc của người Việt trong các dịp thờ cúng, cưới hỏi. Phổ biến là vậy nhưng quả cau lại không được nhiều người Việt ăn, cũng như chế biến món ăn trong cuộc sống hàng ngày.

Ấy vậy mà loại quả này lại được nước bạn chế biến thành món kẹo khiến dân tình mê mẩn.

Mới đây, trên mạng xã hội, một cô gái đã giới thiệu về món kẹo cau rất nổi tiếng và được giới trẻ yêu thích ở Trung Quốc.

Người Trung Quốc nhập cau non của Việt Nam để làm món kẹo cau (Ảnh: @daikieuchina)

Được biết, món kẹo này được làm từ cau non, không có hạt bên trong. Sau khi mua về, cau sẽ được sấy khô, chế biến thêm các gia vị thành món kẹo cau. Loại kẹo này ăn có vị ngọt ngọt, the the như kẹo gừng, có công dụng chống viêm họng, giữ ấm cơ thể nên rất được ưa chuộng ở xứ Trung.



Có thể thấy ở nước ta, người dân thường cuộn lá trầu không bên ngoài miếng cau và quết thêm chút vôi tôi để tăng hương vị khi nhai. Nhưng ở Trung Quốc, món kẹo này không cần cuộn lá trầu cứ thế trực tiếp bỏ vào miệng nhai, đây cũng được xem như món ăn vặt phổ biến ở đây.

(Ảnh: Internet)

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Dưới phần bình luận có nhiều người chia sẻ rằng họ đã thử kẹo cau và khá thích thú với món ăn vặt độc, lạ đến từ Trung Quốc này.

"Ăn xong là nghiện món này luôn đấy"

"Kẹo này ăn mùa lạnh là ấm người cực kỳ"

"Trung Quốc lạnh nên người ta ăn cái này, ở Việt Nam thì ăn thử thôi chứ không nên ăn nhiều"