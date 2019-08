Tại sao người Trung Quốc tranh nhau mua bọ 3 sọc?

Vừa qua, người dân các tỉnh Tây Nguyên lùng bắt loài bọ độc 3 sọc (còn gọi là sâu ban miêu, sâu đậu) với mức giá lên đến 1,5 triệu đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Thương lái Trung Quốc không tiết lộ mục đích thu mua nhưng trước lợi nhuận cao, người dân vẫn đi bắt loại bọ này rồi bán theo đúng yêu cầu của bên đặt hàng. Ảnh: NLĐ. Do đi bắt, thu mua loại bọ 3 sọc để bán, đã có một số người phải nhập viện vì những triệu chứng như bỏng ngứa, nóng sốt. Ảnh: Dân Việt. Hồi tháng 7, nhiều thương lái đến các làng nghề làm khô ở miền Tây thu mua vảy cá lóc, cá sặc rằn - một loại phế phẩm bỏ đi. Giá thu mua lần lượt tăng từ 500 đồng/kg lên hơn 10.000 đồng/kg, thậm chí có lúc lên tới 12.000 đồng/kg. Ảnh: Vietnamnet. Trước đây, vảy cá chỉ bỏ đi, nay người làm khô có thể bán để thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, nhiều người dân cũng chẳng biết các thương lái mua vảy cá để làm gì. Ảnh: Congan. Đầu năm nay, việc thương lái Trung Quốc cho người dân mượn máy kích để cày đất dụ giun nổi lên dấy lên nhiều lo ngại. Ảnh: Otofun. 4 năm trước, giun đất sấy khô được thu mua với giá 8.000 đồng/kg, nay lên đến khoảng 600.000 đồng/kg. Lợi ích tài chính trước mắt tăng lên nhưng độ phì nhiêu và tơi xốp của hàng nghìn ha đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Reuters. Đầu tháng 10/2015, tại nhiều vùng quê miền Trung, các thương lái lại lùng sục thu mua cau non, khiến giá cau tăng gấp 3 lần, lên 30.000 đồng/buồng. Ảnh: Internet. Cuối năm 2012, không ít nông dân hái lá điều đem phơi khô, thậm chí phun hóa chất để lá điều rụng hàng loạt nhằm đáp ứng nhu cầu thu mua của thương lái Trung Quốc, ảnh hưởng đến năng suất cây điều trong vụ mùa tiếp theo. Ảnh: Zing. Ngoài ra, còn nhiều phế phẩm khác như phân trâu, đuôi trâu, xơ dừa, ốc bươu vàng, rễ sim, rễ tiêu… cũng liên tục được các thương nhân Trung Quốc thu mua với mức giá cao bất ngờ nhưng không rõ mục đích sử dụng. Ảnh: Báo Long An. Các chuyên gia cảnh báo, người dân cần tỉnh táo trước mọi yêu cầu thu mua của thương lái lạ. Bởi, sau mỗi đợt săn lùng này, tình hình kinh tế - xã hội ở các địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ảnh: Internet. Video: Thương lái Trung Quốc thu mua cá lìm kìm. Nguồn: Người việt.

