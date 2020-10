PV Power ước tính doanh thu 9 tháng 21.790 đồng, giảm 17% so cùng kỳ

Thông bản tin IR từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW), trong tháng 9, sản lượng điện sản xuất đạt gần 1,2 tỷ kWh, thực hiện 74% kế hoạch tháng. Tổng doanh thu ước đạt 1.929 tỷ đồng, thực hiện 87% chỉ tiêu tháng.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, PV Power sản xuất 15 tỷ kWh, tương đương 70% kế hoạch năm; tổng doanh thu ước đạt 21.790 tỷ đồng, thực hiện 65% chỉ tiêu năm nhưng giảm 17% so cùng kỳ.

Cụ thể, Nhà máy điện (NMĐ) Cà Mau 1&2 đóng góp lớn nhất trong tổng doanh thu tháng 9 của PV Power với gần 828 tỷ đồng.

Nguồn: PV Power.

Ngày 2/10, HĐQT PV Power đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và uỷ quyền cho Tổng giám đốc thực hiện 4 gói thầu thuê tư vấn đối với dự án NMĐ Nhơn trạch 3,4. Tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án điện Nhơn Trạch 3&4.

Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, gồm hai nhà máy điện, mỗi nhà máy công suất khoảng 650 MW - 880 MW. Với tổng vốn đầu tư dự kiến là 32.481 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu là 25% và vốn vay là 75%.

Dự án sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ kho cảng LNG Thị Vải, tiêu thụ khoảng 1,4 triệu tấn LNG/năm và nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Theo dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 được khởi công vào quý 2/2021.

Trong nửa đầu tháng 9, EVN/A0 huy động NMĐ Cà Mau 1&2 vận hành chu trình hỗn hợp 3 tổ máy bằng nhiên liệu khí với sản lượng điện trung bình 15 tr.kWh/ngày.

Trong nửa cuối tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Ao ưu tiên huy động các nhà máy thủy điện nên NMĐ Cà Mau 1&2 được huy động sản lượng thấp hơn so với nửa tháng đầu tháng 9. Nhà máy vận hành an toàn, ổn định theo kế hoạch đề ra.

Trong tháng 10, lãnh đạo PV Power cho biết tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến trong tháng là 1.886 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 2.840 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trung tu mở rộng nhà máy Nhơn Trạch 2 từ 15/9 -23/10. Đảm bảo công tác vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV, các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện. Tiếp tục làm việc với EVN liên quan đến các Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện.