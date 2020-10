“Độc - chat” những viên kim cương khiến dân nhà giàu săn lùng

Theo CNN, viên kim cương hồng cực hiếm được đặt tên là "The Spirit of Rose" sẽ được Sotheby’s bán đấu giá ở Thụy Sĩ vào ngày 11/11 tới với giá khoảng 38 triệu USD. Ảnh: Thenational. Viên kim cương có trọng lượng 14,83 carat được bán đấu giá sau hơn 3 năm được phát hiện từ một mỏ ở đông bắc nước Nga. Ảnh: Courtesy Sotheby's. Lấy tên từ vở ba lê của Nga năm 1911 "Le Spectre de la rose", viên ngọc được cắt từ khối kim cương thô 27,85 carat, thậm chí còn lớn hơn khối kim cương do Công ty khai thác mỏ Alrosa phát hiện vào năm 2017. Ảnh: Courtesy Sotheby's. Những người thợ kim hoàn đã phải mất một năm để cắt và đánh bóng viên kim cương. Ảnh: CNN. Độ quý hiếm của viên kim cương là do kích thước và màu sắc của nó, được cho là "màu hồng lạ mắt" và “hoàn mỹ ở bên trong” khi nó thuộc nhóm kim cương chứa ít hoặc không chứa nitơ. Ảnh: Barron's. Năm 2017, viên kim cương hồng Pink Star nặng 59,60 carat giá 71,2 triệu USD đã trở thành viên kim cương đắt nhất từng được bán đấu giá bởi Sotheby's ở Hong Kong. Ảnh: Courtesy Sotheby's. Trước đó, kỷ lục đấu giá thế giới thuộc về viên kim cương hồng Graff Pink 24,78 carat với giá 46,16 triệu USD. Ảnh: Printest. Là viên kim cương đắt nhất thế giới khi được đấu giá năm 2017, Oppenheimer Blue được bán với giá hơn 56,8 franc Thụy Sĩ (tương đương 58 triệu USD lúc đó). Ảnh: Christie’s. Nặng 14,62 carat, Oppenheimer Blue cũng lập kỷ lục là viên kim cương xanh độc đáo lớn nhất thời điểm được đầu giá. Ảnh: Christie’s. Năm 2014, tỷ phú Lau cũng chi 32 triệu USD mua viên kim cương Zoe Diamond và đặt tên theo tên con gái Zoe Lau. Ảnh: Sotheby’s. Viên kim cương có hình quả lê, nặng 9,75 carat. Zoe Lau hiện cũng sở hữu viên Zoe Red, nặng 10,1 carat trị giá 8,43 triệu USD. Ảnh: Sotheby’s. Video: Chiêm ngưỡng viên kim cương hồng cực kỳ hiếm. Nguồn: VTV24

