Phú Yên: Gói thầu xây lắp hơn 5 tỷ có về tay Nắng Ban Mai?

Cuộc đua của 7 nhà thầu

Ngày 30/5/2024, UBND huyện Tuy An tỉnh Phú Yên đã phê duyệt Quyết định 1679/QĐ-UBND đầu tư Xây dựng 04 phòng học bộ môn, 02 nhà vệ sinh và thiết bị phục vụ học tập Trường THCS Võ Trứ nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Võ Trứ.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Dự án được UBND huyện Tuy An đầu tư hơn 6,489 tỷ đồng, đồng thời giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Ngày 27/6, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An đã hoàn thành mở Gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình có giá hơn 5,652 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu đã công bố gói thầu có 7 nhà thầu tham dự: Liên danh nhà thầu thi công Xây dựng Trường THCS Võ Trứ (do Công ty TNHH xây dựng Tân Thiên Đức làm đại diện) dự thầu với giá 5,646 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 4,449 tỷ đồng); Công ty TNHH xây dựng thương mại Phương Tuyền dự thầu với giá 5,652 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 4,493 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH XD Hoàng Phúc và Công ty TNHH Phương Huy dự thầu với giá 4,7 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 4,689 tỷ đồng); Công ty TNHH Thành Phát Khánh Hòa dự thầu với giá 4,803 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng Nhân Việt dự thầu với giá 5,652 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 4,974 tỷ đồng); Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai dự thầu với giá 5,649 tỷ đồng (sau điều chỉnh giảm còn 5,254 tỷ đồng); Tổng công ty CP công trình Viettel dự thầu với giá 5,482 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH xây dựng Tân Thiên Đức có địa chỉ tại xã An Dân, huyện Tuy An, Phú yên; thành lập năm 2012 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện pháp luật Lê Cao Tuấn.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 2/2017 đến nay, đã tham gia và trúng 10/32 gói, trượt 17 gói, 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 35,297 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập 1,069 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 34,227 tỷ đồng.

Thường tham gia dự thầu của một số bên mời thầu như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Xuân; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thống Nhất...

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, công ty đang chờ kết quả: Gói thầu số 01XL: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cải tạo khuôn viên sân bê tông, sân bóng chuyền công an xã An Mỹ do UBND xã An Mỹ làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 01XL thuộc Dự án: Đường giao thông liên thôn Long Thạch - Long Hòa, xã Xuân Long do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Xuân làm chủ đầu tư....

Công ty TNHH xây dựng thương mại Phương Tuyền có địa chỉ tại xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên; thành lập năm 2012 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện pháp luật Phạm Văn Tịnh.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 4/2018 đến nay đã tham gia và trúng 36/79 gói, trượt 36 gói, 6 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 103 tỷ đồng (với hơn 1,361 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập 31,327 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 71 tỷ đồng.

Thường tham gia dự thầu và trúng của một số bên mời thầu như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An; Công ty TNHH Vạn Hưng Tâm; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Hinh...

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An làm chủ đầu tư nêu trên, nhà thầu cũng đang đợi kết quả các gói thầu:

Gói thầu xây lắp Xây dựng mới trụ sở và tường rào cổng ngõ khu vực Hòa Cư thuộc dự án Xây dựng mới trụ sở và tường rào cổng ngõ khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn do UBND phường Nhơn Hưng làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 04XL: Xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa Nhà tưởng niệm liệt sĩ phường Hòa Vinh do UBND phường Hòa Vinh làm chủ đầu tư;

Gói thầu xây lắp số 07: Toàn bộ khối lượng sửa chữa Công trình: Trường THPT số 2 Phù Cát và Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu thuộc dự án Công trình: Trường THPT số 2 Phù Cát, huyện Phù Cát; Hạng mục: Sửa chữa Tường rào 02 bên và mặt sau và Công trình: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thị xã An Nhơn; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng và

Gói thầu xây lắp số 12: Toàn bộ khối lượng sửa chữa Công trình: Trường THPT số 3 Tuy Phước và Trường THPT Xuân Diệu thuộc dự án Công trình: Trường THPT số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học + bộ môn 03 tầng và Công trình: Trường THPT Xuân Diệu, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Sửa chữa Nhà lớp học 02 tầng 12 phòng (02 dãy). Cả 2 gói thầu xây lắp số 7 và số 12 này đều do Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định làm chủ đầu tư;

Công ty TNHH xây dựng Nhân Việt có địa chỉ tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên; thành lập năm 2011 với loại hình Công ty TNHH một thành viên; người đại diện pháp luật ông Nguyễn Như Trí.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2016 đến nay đã tham gia và trúng 7/26 gói, trượt 11 gói, 8 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 31,3 tỷ đồng, với vai trò độc lập hơn 21 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 10,224 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phúc có địa chỉ tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên; thành lập năm 2006 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Liên.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 2/2017 đến nay đã tham gia và trúng 3/6 gói, trượt 1 gói, 1 gói đang chờ kết quả, 1 gói hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 6 tỷ đồng trong đó với vai trò độc lập hơn 4,323 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thành Phát Khánh Hòa có địa chỉ tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; thành lập năm 2017 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Vũ Hoài Thương.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 1/2021 đến nay đã tham gia và trúng 6/32 gói, trượt 23 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu gần 12 tỷ đồng (với gần 104 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Với vai trò độc lập hơn 10,8 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 1 tỷ đồng.

Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai có địa chỉ tại phường Phú Nhuận, TP HCM; thành lập năm 2015 với loại hình công ty Cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Anh Khoa.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2017 đến nay đã tham gia và trúng 76/89 gói, trượt 7 gói, 4 gói đang chờ kết quả, 2 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 4.266 tỷ đồng (với hơn 82,128 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 285,278 tỷ đồng (có hơn 11,737 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu), với vai trò liên danh hơn 3.981 tỷ đồng (có hơn 70,390 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai cũng đang chờ kết quả Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây mới phòng học trường THCS Nguyễn Hồng Sơn do UBND phường Xuân Thành làm chủ đầu tư;

Riêng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An, chỉ trong ngày 11/6/2024, ông Nguyễn Hùng Dũng, giám đốc Ban đã phê duyệt liền 2 Quyết định công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu:

Gói thầu số 01XL có giá dự toán 33,822 tỷ đồng thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phú Phong, xã An Chấn. Liên danh Phú Phong (Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai và Công ty TNHH xây lắp Trung Thuận) trúng thầu với giá 33,813 tỷ đồng thực hiện 205 ngày (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-BQL);

Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp công trình có giá 10,286 tỷ đồng. thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Lê Thành Phương (đoạn từ QL1 đến Hạt Kiểm Lâm). Công ty CP tập đoàn đầu tư Nắng Ban Mai trúng thầu độc lập với giá 10,280 tỷ đồng, thực hiện 195 ngày (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-BQL);...

Tổng Công ty CP công trình Viettel có địa chỉ tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội; thành lập năm 2010 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Phạm Đình Trường.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 11/2015 đến nay đã tham gia và trúng 2537 gói thầu trúng 861 gói, trượt 1233 gói, 426 gói chưa có kết quả, 17 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 5.074 tỷ đồng (với gần 51 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 3.563 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 1.511 tỷ đồng...