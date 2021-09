Sao Việt chi "khủng" đầu tư phòng ngủ xa xỉ cho quý tử, công chúa

Mới đây, trên trang cá nhân, Vy Oanh chia sẻ hình ảnh con gái út và nhận được nhiều lời khen từ bạn bè. Cô cũng chuẩn bị cả phòng ngủ màu hồng với đồ trang trí theo phong cách cổ tích cho bé út. Căn phòng được trang trí với bóng bay và những con thú bông xinh xắn. Ngoài phòng cho gái út, Vy Oanh cũng từng hé lộ căn phòng màu xanh của hai con lớn. Trong phòng đặt giường tầng để 2 con vừa có thể ngủ riêng lại tiết kiệm diện tích. Trong căn biệt thự tại quận 7 (TP HCM), Cường Đô La sắp xếp cho con trai một phòng riêng, được bài trí gọn gàng. Bàn học cỡ lớn với hai hàng kệ tủ, trưng bày những món đồ chơi yêu thích cùng đồ dùng học tập của Subeo. Phòng ngủ con gái Cường Đô La - Suchin được thiết kế phòng để đồ riêng với gam trắng chủ đạo. Bên trong căn phòng có tủ quần áo sang và đầy đủ kiểu dáng như ngoài cửa hiệu. Ba cô công chúa cực kỳ đáng yêu nhà Di Băng có cuộc sống trong nhung lụa. Căn phòng của cô chị Hana, 9 tuổi được đúng chuẩn style công chúa. Căn phòng của Yuki (5 tuổi) - cô công chúa thứ 2 nhà Di Băng đặc biệt hơn so với chị gái khi mô phỏng một toà lâu đài. Mới hơn 1 tuổi nhưng Bing Bing - cô út nhà Đoàn Di Băng cũng sở hữu riêng một căn phòng theo phong cách sang trọng, tinh tế với tone màu be. Thời điểm Diệp Lâm Anh làm căn phòng cho con gái, bé Boorin còn chưa chào đời. Dù vậy, cô vẫn treo sẵn nhiều bộ quần áo, váy vóc hàng hiệu đắt đỏ cho "tiểu công chúa". Quần áo, đồ đạc cho con gái đều được Diệp Lâm Anh mua từ những thương hiệu nổi tiếng. Trong căn hộ giá gần 10 tỷ đồng, Phi Thanh Vân chuẩn bị cho con trai một phòng riêng rộng rãi. Căn phòng sử dụng gam màu xanh chủ đạo, được trang trí bằng nhiều đồ chơi đẹp mắt. Phòng ngủ thiết kế tối giản của hai con trai nhà Lê Hoàng (The Men) bố trí nhiều đồ chơi, thiết bị học tập. Nguồn ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

