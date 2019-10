Phó Chủ tịch công ty mẹ của Món Huế từng là Chủ tịch The KAfe bị “tố” nợ tiền

Thông tin chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa hàng loạt đồng thời bị tố nợ tiền nhà cung cấp đang gây xôn xao cộng đồng kinh doanh lĩnh vực F&B.

Được biết, công ty mẹ của chuỗi nhà hàng Món Huế là Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Huy Việt Nam.

Huy Việt Nam được thành lập năm 2006 do ông Huy Nhật làm Tổng giám đốc. Ngoài Món Huế, Huy Việt Nam còn sở hữu nhiều nhà hàng khác như Phở Ông Hùng, Great Bánh Mỳ & Café, Phở 99, Cơm Thố Cháy, Mỳ Quảng Bếp Tâm, Iki Sushi…

Hàng loạt nhà hàng Món Huế đóng cửa. Ảnh: Tiền phong.

Ngành nghề kinh doanh chính của Huy Việt Nam là cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng. Chủ doanh nghiệp là pháp nhân Huy Vietnam Limited có trụ sở ở Hong Kong.

Đầu năm 2017, người đại diện theo pháp luật của công ty Huy Việt Nam là bà Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1948.

Đến tháng 5/2017, vai trò người đại diện theo pháp luật của công ty Huy Việt Nam chuyển từ bà Tâm sang ông Huy Nhật.

Ngoài ra, còn có một cái tên đáng chú ý không kém đó là Dennis Nguyễn, Phó chủ tịch của Huy Việt Nam.

Video: Món Huế đóng cửa. Nguồn: Zing.vn



Dennis Nguyễn. Ảnh: Trithuctre.

Dennis Nguyễn chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của công ty. Giữ vai trò chủ tịch của New Asia Partner, một quỹ đầu tư của Hồng Kông chuyên tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới nổi châu Á, ông Dennis Nguyễn đóng vai trò là người kết nối Huy Nhật với các quỹ đầu tư. Thông qua Dennis Nguyễn, startup Việt Nam được nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và Hồng Kông biết tới nhiều hơn.

Đáng chú ý, Dennis Nguyễn từng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT của The KAfe, sau khi dẫn vốn cho Founder Đào Chi Anh. The KAfe cũng từng vướng lùm xùm nợ tiền hàng tỷ đồng nhà cung cấp khi Đào Chi Anh mới sinh con. Không bao lâu sau thì Đào Chi Anh rời khỏi vị trí CEO của The KAfe. Và The Kafe cũng nhanh chóng đóng cửa.