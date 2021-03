Phân bón Bình Điền đặt kế hoạch quý 1 lãi 61 tỷ đồng

HĐQT CTCP Phân bón Bình Điền (BFC) vừa công bố đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1/2021 với doanh thu gần 1.666 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 61 tỷ đồng.



So với kết quả thực hiện của quý 1/2020, BFC đặt mục tiêu doanh thu tăng 85%, lợi nhuận trước thuế gấp 7,53 lần.

Công ty cũng dự kiến sản lượng sản xuất đạt 163.557 tấn và sản lượng tiêu thụ đạt 178.057 tấn.

Năm 2020, công ty báo cáo doanh thu thuần đạt 5.422 tỷ đồng, giảm 11,6% so với năm trước đó và chỉ mới thực hiện được 90% kế hoạch năm.

Tuy nhiên nhờ tiết giảm thêm chi phí nên Phân bón Bình Điền vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 201,5 tỷ đồng, vượt trên 31% chỉ tiêu được giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 166,6 tỷ đồng, tăng 68%.

BFC lên kế hoạch lãi quý 1 gấp 7,5 lần cùng kỳ.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh quý 1, HĐQT Phân bón Bình Điền cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện ĐHĐCĐ năm 2021 vào 31/3. Đại hội dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4.

Triển vọng ngành phân bón 2021, SSI đánh giá, giá bán bình quân phân urê ước tính sẽ tăng cùng với xu hướng tăng của giá khí. Trong khi đó, cạnh tranh trong năm 2021 sẽ gay gắt hơn so với năm 2020 do nhập khẩu dự kiến cũng sẽ tăng. Do đó, giá bán bình quân tăng sẽ không đủ bù đắp chi phí nguyên liệu khí tăng, khiến tỷ suất lợi nhuận giảm.

Chứng khoán FPT (FPTS) cũng đồng quan điểm khi cho rằng giá phân bón trong năm 2021 kỳ vọng tăng nhẹ, tỷ suất lợi nhuận ngành dự kiến giảm do ảnh hưởng từ mảng phân urê.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết dự báo thuận lợi hơn cho canh tác nông nghiệp nhờ hiện tượng La Nina làm tăng lượng mưa và giá nông sản ở mức cao, tạo điều kiện thúc đẩy canh tác và chăm bón cho cây trồng, thúc đẩy tăng tiêu thụ phân bón. Tổng nhu cầu tiêu thụ phân bón năm 2021 dự kiến đạt xấp xỉ 10,3 triệu tấn, tăng trưởng 5,5% so với năm 2020.