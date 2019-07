Opal Boulevard móng còn chưa xong đã được rao bán: Đất Xanh Group “cầm đèn chạy trước ô tô”?

Theo thông tin đăng tải tại website: http://datxanhcorp.vn/du-an/can-ho-opal-boulevard-690.html, dự án Opal Boulevard toạ lạc tại 18 Kha Vạn Cân (phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương do Công ty CP đầu tư kinh doanh BĐS Hà An làm chủ đầu tư và phát triển dự án là Đất Xanh Group.

Dự án có căn hộ 2, 3 phòng ngủ từ 68 – 105m2, Duplex và Shophous với quy mô: 2 cụm tháp bao gồm 4 block cáo 35 tầng với khoảng 1446 căn hộ và 22 căn Thương mại dịch vụ. Dự án Opal Boulevard đang được Đất Xanh Group triển khai và dự kiến bàn giao trong quý 4/2021.

Theo một số nhân viên bán hàng của Đất Xanh Group, hiện dự án Opal Boulevard đã mở bán 2 đợt, đợt 1 bán block B ngày 19/5, đợt 2 bán Block A ngày 23/6.

“Hiện tại khách hàng đã cọc cho chủ đầu tư 200 triệu nên nếu giờ anh chị muốn mua lại thì đóng trước 50 triệu. Sau 5 đến 7 ngày công chứng thì đóng thêm 150 triệu và tiền chênh lệch. Và trong vòng 12 tháng sau khi nhận nhà sẽ ra sổ hồng và thời hạn sở hữu là vĩnh viễn”, một nhân viên tư vấn khẳng định.

Dự án Opal Boulevard nhìn từ flycam

Trong khi đó, thực tế tại công trường của dự án này thì bên ngoài được rào chắn sơ sài, bên trong thiết bị nằm ngổn ngang, chưa biết bao giờ thi công xong phần móng.

Được biết Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương ký ngày 18/3 về việc cho phép Công ty CP ĐT KD BĐS Hà An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Kha Vạn Cân tại phường An Bình, thị xã Dĩ An có nêu rõ thời gian thực hiện dự án đến 18/3.

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết, khi mua nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện sẽ có một số rủi ro cơ bản. Có thể kể như rủi ro về pháp lý; khách hàng thường chịu thiệt do phát sinh liên quan đến các vướng mắc thủ tục pháp lý của dự án trong suốt quá trình triển khai xây dựng…

Mặt khác, có thể khách hàng bỏ tiền đầu tư nhưng không nhận được nhà, cùng một căn nhà nhưng được rao bán cho nhiều người, chủ đầu tư nhận tiền và bỏ trốn mà không tiến hành xây dựng, hoàn thành dự án như đã cam kết.

Bên trong dự án Opal Boulevard thiết bị nằm ngổn ngang, chưa biết bao giờ thi công xong phần móng.

Tiếp đó là rủi ro về tài chính; chủ đầu tư một lúc thực hiện nhiều dự án hoặc lấy vốn dự án này “đắp” cho dự án khác dẫn đến việc sử dụng vốn sai mục đích, làm chậm tiến độ dự án, nghiêm trọng hơn có thể sẽ đóng băng dự án khi nhà đầu tư không cân đối được vấn đề tài chính.

Ngoài ra, còn có rủi ro về phê duyệt dự án; trong quá trình thực hiện, dự án bị vướng mắc, thiếu sót dẫn đến dự án không được phê duyệt thì rủi ro về việc không bàn giao được nhà sẽ rất cao, lúc này chủ đầu tư đã sử dụng hết nguồn vốn để đầu tư dự án nên tiền trả lại cho khách hàng sẽ không còn. Vì vậy, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là người mua.

Trước đó, hàng chục khách hàng mua đất tại dự án Gold Hill đã có đơn cầu cứu đến UBND tỉnh Đồng Nai vì cho rằng Đất Xanh Group có lập các hợp đồng chuyển nhượng lô đất nền cho khách hàng tại dự án Gold Hill từ năm 2016 đến nay nhưng chưa thực hiện sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

