Bức tranh tài chính xám xịt của “ông lớn” BOT... điểm tên HUT, HTI, CII

Theo báo cáo tài chính kết quả kinh doanh quý 3/2021 của Công ty cổ phần Tasco (HUT), doanh thu của Công ty giảm 15,8% so với cùng kỳ về 161,99 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 72,84 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 80,51 tỷ đồng. Như vậy, đât là quý thứ 6 lỗ liên tiếp của Tasco.



Lũy kế 9 tháng năm 2021, HUT ghi nhận doanh thu tăng 16,9% so với cùng kỳ lên 625,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 146,42 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 89,75 tỷ đồng.

Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc. (Ảnh: Người lao động).

Với việc tiếp tục ghi nhận lỗ trong 9 tháng đầu năm, công ty đang ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 53,4 tỷ đồng so với đầu năm lãi 80,6 tỷ đồng.

HUT đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu là 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 100 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2021, tổng tài sản của HUT giảm 3,1% so với đầu năm về 9.842,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản Công ty chủ yếu tài sản cố định đạt 6.117,2 tỷ đồng, chiếm 62,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.071,6 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản.

Tính tới cuối quý 3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 196,93 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 3,6% về 5.312,4 tỷ đồng và chiếm 54% tổng nguồn vốn.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (CII) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan ở quý này khi doanh thu đạt 258,74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 10,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 85,8% và 86,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, CII ghi nhận doanh thu đạt 2.223,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,6% và 72,7% so với cùng kỳ.

Theo giải trình, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động của CII cũng như nhóm các Công ty con và đơn vị thành viên. Cụ thể, việc tạm ngừng thu phí đối với các dự án giao thông và tạm dừng thi công các dự án hạ tầng cơ sở, bất động sản theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ảnh hưởng lớn đến doanh thu của CII trong quý 3 và cả năm 2021.

Năm 2021, CII đặt kế hoạch doanh thu là 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 615 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/9/2021, tổng tài sản của CII tăng nhẹ 3% so với đầu năm lên 30.550 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên 5.657 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 4% so với đầu năm lên 5.212 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 1.083 tỷ đồng lên 17.661 tỷ đồng và chiếm 58% tổng nguồn vốn.

Chung cảnh ngộ với hai ông lớn BOT trên, doanh thu thuần Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng IDICO (HTI) trong quý 3/2021 giảm 80% xuống mức 18,8 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng 82% nên lợi nhuận gộp của công ty giảm 79% về mức 11,1 tỷ đồng. Công ty báo lỗ sau thuế 13,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 14,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, doanh thu thuần của HTI đạt 224,9 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 65% về mức 15,8 tỷ đồng.

Năm 2021, HTI đặt mục tiêu doanh thu đạt 403 tỷ đồng, lãi sau thuế là 56 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và giảm 8% so với thực hiện năm 2020.