Nuôi tôm mùa đông, “Lão khùng” thành tỉ phú

Bỏ giám đốc làm nông dân

Tỉ mỉ kiểm tra những con tôm 20 ngày mới xuống giống, ông Nguyễn Cường (54 tuổi, trú xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) - nói rằng, đây là giai đoạn quan trọng nhất của một lứa tôm, nên ông luôn phải theo dõi, kiểm tra mỗi ngày. Nhìn hàng chục hồ tôm rộng mênh mông trên vùng cát bạc, ít ai biết ông Cường đã phải lân đận với con tôm suốt hơn 20 năm qua. Có lúc, tưởng chừng như ông đã bỏ cuộc vì đứt vốn, trắng tay…

Trang trại nuôi tôm công nghệ cao nằm giáp biển của ông Cường - Ảnh: Phan Ngọc

Năm 2002, khi đang là một ông chủ trong ngành xây dựng, ông Cường quyết định nhận hơn 1ha để nuôi tôm. “Lúc đó làm gì đã có kinh nghiệm hay kỹ thuật gì, tự nhiên thấy thích nên tôi nuôi thử thôi. Lúc đó, tôi nuôi tôm sú theo hình thức quảng canh, nhưng chịu nhiều tác động của thời tiết, nên năng suất không cao, lợi nhuận rất thấp” - ông Cường kể.

Không nản chí, ông Cường vừa làm xây dựng, vừa tranh thủ thời gian đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm nuôi hải sản. Sau khi đã tích luỹ đủ kinh nghiệm, ông quyết định giải thể công ty xây dựng để về quê tập trung nuôi tôm. Ông bảo rằng, nuôi tôm có thể “làm giàu nhanh, nhưng cũng nhanh vỡ nợ”, song nếu nắm vững kiến thức thì con người hoàn toàn có thể khống chế được dịch bệnh.

Từ vùng cát bạc hoang hóa ven biển, ông dốc vốn cải tạo thành ao, hồ để nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng. Tháng 9/2009, ông Cường quyết định xuống 30 vạn con tôm giống dù được nhiều người khuyên can. Bởi lúc này trời đã sắp vào đông, cả Nghệ An thời điểm đó cũng chưa ai nghĩ đến việc nuôi tôm mùa lạnh. “Trời lạnh tôm chậm lớn nên lúc đó đã có ai nuôi tôm vụ đông đâu. Nhưng không ngờ vụ đó tôi lãi to, gần 500 triệu đồng” - ông Cường kể.