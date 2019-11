Tỷ phú Ấn Độ chọn resort ven biển nào ở Ngũ Hành Sơn tổ chức đám cưới thượng lưu cho con gái?

Theo Báo Người lao động, ngày 2/11, ông Nguyễn Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng xác nhận sau nhiều tháng khảo sát, một tỷ phú Ấn Độ đã chọn Đà Nẵng tổ chức đám cưới cho con gái. Ảnh: Người lao động. Theo đó, đám cưới dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11/2019 tại một resort ven biển ở quận Ngũ Hành Sơn. Đám cưới có khoảng 700 khách mời là giới thượng lưu Ấn Độ. Ảnh: Người lao động. Các resort ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được nhiều du khách lựa chọn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thiết kế độc đáo cùng tiện ích hiện đại. Trong đó, phải kể đến Vinpearl Da Nang Resort & Villas (Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ảnh: Dulich24. Tọa lạc giữa khung cảnh núi Ngũ Hành Sơn, Vinpearl Da Nang Resort & Villas cung cấp các phòng nghỉ sang trọng bên những bãi cát nguyên sơ của Bãi biển Non Nước. Resort có 5 hồ bơi ngoài trời, spa đầy đủ dịch vụ và tiện nghi tập thể dục. Ảnh: Dulich24. Trong phòng đều được trang bị nội thất hiện đại, có ban công riêng cho tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển hoặc hồ bơi. Giá phòng tại đây khoảng hơn 6 triệu đồng/đêm. Ảnh: Dulich24. Nằm trên bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, Fusion Maia Resort cung cấp chỗ nghỉ 5 sao ở thành phố Đà Nẵng và có hồ bơi ngoài trời với thác nước. Ảnh: Dulich24. Với sân nhỏ riêng nhìn ra quang cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mỗi biệt thự kiểu Việt Nam hiện đại đều trong khu nghỉ dưỡng có cách bố trí rộng rãi và phòng khách không gian mở. Giá phòng tại đây khoảng hơn 10 triệu đồng/đêm. Ảnh: Dulich24. Có giá trên 10 triệu đồng/đêm, Vinpearl Da Nang Ocean Resort and Villas (Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) được thiết kế theo kiến trúc kiểu tân cổ điển hiện đại. Ảnh: Dulich24. Resort cách bãi biển chỉ 2 phút đi bộ và có 4 nhà hàng trong khuôn viên, hồ bơi ngoài trời và quầy bar. Ảnh: Dulich24. Naman Retreat (Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chào đón du khách với hồ bơi ngoài trời và khu vực bãi biển riêng. Nơi đây cung cấp các phòng nghỉ được bài trí sang trọng với giá phòng từ 7 triệu đồng/đêm. Ảnh: Dulich24. Naman Retreat cung cấp các phòng và biệt thự rộng rãi. Mỗi phòng nghỉ đều có máy lạnh và TV màn hình phẳng. Một số biệt thự đi kèm khu vực tiếp khách riêng và hồ bơi riêng. Ảnh: Dulich24. Chào đón quý khách với hồ bơi vô cực ngoài trời và khu vực bãi biển riêng, Premier Village Danang Resort Managed by Accor là chỗ nghỉ sang trọng nép mình ở trung tâm thành phố Đà Nẵng với giá phòng khoảng 10 triệu đồng mỗi đêm. Ảnh: Dulich24. Các biệt thự rộng rãi, thanh lịch tại đây có hồ bơi riêng và sân hiên ngoài trời rộng rãi. Trong biệt thự có các không gian sinh hoạt và ăn uống với bếp nhỏ cùng lò nướng. Các phòng tắm lát đá cẩm thạch đi kèm với máy sấy tóc và áo choàng tắm sang trọng. Ảnh: Dulich24. Video: Ngôi nhà Việt đẹp như resort trên báo ngoại. Nguồn: VTC1.

Theo Báo Người lao động, ngày 2/11, ông Nguyễn Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng xác nhận sau nhiều tháng khảo sát, một tỷ phú Ấn Độ đã chọn Đà Nẵng tổ chức đám cưới cho con gái. Ảnh: Người lao động. Theo đó, đám cưới dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11/2019 tại một resort ven biển ở quận Ngũ Hành Sơn. Đám cưới có khoảng 700 khách mời là giới thượng lưu Ấn Độ. Ảnh: Người lao động. Các resort ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được nhiều du khách lựa chọn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, thiết kế độc đáo cùng tiện ích hiện đại. Trong đó, phải kể đến Vinpearl Da Nang Resort & Villas (Phường Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Ảnh: Dulich24. Tọa lạc giữa khung cảnh núi Ngũ Hành Sơn, Vinpearl Da Nang Resort & Villas cung cấp các phòng nghỉ sang trọng bên những bãi cát nguyên sơ của Bãi biển Non Nước. Resort có 5 hồ bơi ngoài trời, spa đầy đủ dịch vụ và tiện nghi tập thể dục. Ảnh: Dulich24. Trong phòng đều được trang bị nội thất hiện đại, có ban công riêng cho tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển hoặc hồ bơi. Giá phòng tại đây khoảng hơn 6 triệu đồng/đêm. Ảnh: Dulich24. Nằm trên bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp, Fusion Maia Resort cung cấp chỗ nghỉ 5 sao ở thành phố Đà Nẵng và có hồ bơi ngoài trời với thác nước. Ảnh: Dulich24. Với sân nhỏ riêng nhìn ra quang cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, mỗi biệt thự kiểu Việt Nam hiện đại đều trong khu nghỉ dưỡng có cách bố trí rộng rãi và phòng khách không gian mở. Giá phòng tại đây khoảng hơn 10 triệu đồng/đêm. Ảnh: Dulich24. Có giá trên 10 triệu đồng/đêm, Vinpearl Da Nang Ocean Resort and Villas (Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) được thiết kế theo kiến trúc kiểu tân cổ điển hiện đại. Ảnh: Dulich24. Resort cách bãi biển chỉ 2 phút đi bộ và có 4 nhà hàng trong khuôn viên, hồ bơi ngoài trời và quầy bar. Ảnh: Dulich24. Naman Retreat (Trường Sa, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chào đón du khách với hồ bơi ngoài trời và khu vực bãi biển riêng. Nơi đây cung cấp các phòng nghỉ được bài trí sang trọng với giá phòng từ 7 triệu đồng/đêm. Ảnh: Dulich24. Naman Retreat cung cấp các phòng và biệt thự rộng rãi. Mỗi phòng nghỉ đều có máy lạnh và TV màn hình phẳng. Một số biệt thự đi kèm khu vực tiếp khách riêng và hồ bơi riêng. Ảnh: Dulich24. Chào đón quý khách với hồ bơi vô cực ngoài trời và khu vực bãi biển riêng, Premier Village Danang Resort Managed by Accor là chỗ nghỉ sang trọng nép mình ở trung tâm thành phố Đà Nẵng với giá phòng khoảng 10 triệu đồng mỗi đêm. Ảnh: Dulich24. Các biệt thự rộng rãi, thanh lịch tại đây có hồ bơi riêng và sân hiên ngoài trời rộng rãi. Trong biệt thự có các không gian sinh hoạt và ăn uống với bếp nhỏ cùng lò nướng. Các phòng tắm lát đá cẩm thạch đi kèm với máy sấy tóc và áo choàng tắm sang trọng. Ảnh: Dulich24. Video: Ngôi nhà Việt đẹp như resort trên báo ngoại. Nguồn: VTC1.