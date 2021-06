Novaland sắp phát hành 6 triệu cổ phiếu chuyển đổi với giá 44.000 đồng/cp

Novaland sắp phát hành gần 6 triệu cổ phiếu với giá 44.000 đồng/cp, thấp hơn 60% so thị giá.

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, NVL) vừa công bố thông tin sẽ phát hành thêm 5,95 triệu cổ phiếu để chuyển đổi cho trái phiếu chuyển đổi quốc tế (trái phiếu được niêm yết trên TTCK Singapore). Giá chuyển đổi là 44.000 đồng/cp, thấp hơn 60% so với thị giá NVL.

Đối tượng phát hành là chủ sở hữu trái phiếu - The Hong Kong And Shanghai Banking Corp Ltd. Tổng số trái phiếu chuyển đổi đợt này là 57,5 trái phiếu, tương đương gần 262 tỷ đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi là 103.513 cổ phiếu/trái phiếu. Theo đó số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chuyển đổi là 5,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn thêm 59,52 tỷ đồng. Ngày thực hiện chuyển đổi là 21/6.