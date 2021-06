Hà Nội nới lỏng giãn cách, cafe sang chảnh "lên ngôi"

Từ ngày 22/6, cùng với hàng ăn, cắt tóc thì cafe cũng là dịch vụ được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách và quy tắc phòng chống dịch COVID-19. Do không được sử dụng vỉa hè nên thói quen uống cafe của người Hà Nội bị thay đổi. Chính vì vậy, lượng khách cũng chưa được như trước. Các quán cafe có không gian bên trong cũng phải đảm bảo giãn cách nên chưa được nhận khách nhiều. Theo quy định, dịch vụ ăn uống phục vụ trong nhà phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người và ngồi không quá 50% công suất, không quá 20 người… Chủ các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trong khi cafe vỉa hè vắng khách thì những quán sang chảnh, có không gian riêng là lựa chọn hợp lý cho tín đồ của cafe. Tuy nhiên, chủ một cửa hàng cafe trên phố Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đợt dịch vừa qua đã làm khách hàng thay đổi thói quen uống cafe. Khách mua về nhiều hơn nên khi mở cửa lại vẫn ít người đến uống. Anh Toàn, một tín đồ cafe chia sẻ, do đảm bảo giãn cách nên anh cũng chỉ rủ được 1-2 người bạn đi uống cùng, không còn những nhóm đông như trước nữa. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, hầu hết các quán cafe mở lại đều thực hiện các quy tắc phòng dịch như không cho tụ tập thành nhóm, tạo không gian riêng cho khách. Bạn Minh Thu, nhân viên quán cafe trên phố Trung Kính cho biết thêm, sau khi mở cửa trở lại khách đến uống cafe ít hơn nhưng ngồi nhanh hơn, khách đến mua về cũng giảm so với những ngày trước đó. Anh Đạt, chủ quán cafe trên phố Bà Triệu cũng thừa nhận mỗi ngày có hơn chục khách thì vẫn chưa đủ trả tiền mặt bằng nhưng vẫn phải mở cửa để duy trì và kéo khách quen trở lại.

