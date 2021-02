Nội thất xa hoa trong biệt thự của Hoa hậu Giáng My

Hoa hậu Giáng My sở hữu căn biệt thự sang trọng ở khu Thảo Điền thuộc Quận 2, TP HCM. Phòng khách rộng thoải mái cho việc đón khách. Những chiếc sofa tông vàng nhẹ mang lại cảm giác thanh nhã. Biệt thự của Hoa hậu Giáng My được trang trí nhiều hoa tươi. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà không khác một toàn lâu đài. Người đẹp cũng cho lắp thang máy trong suốt bằng kính để tiện di chuyển giữa các tầng. Trong biệt thự còn có nhiều món đồ cổ đắt tiền. Bàn ăn sang trọng không khác trong khách sạn 5 sao. Trên tầng cao nhất, Giáng My trồng nhiều hoa cho không gian cực nên thơ. Khu vực này được cô thiết kế làm nơi thưởng trà, thư giãn. Một hồ cá koi lớn trong nhà. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

