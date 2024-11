Bí ẩn gia tộc phá vỡ lời nguyền “không ai giàu 3 họ“

Rothschild là một trong những gia tộc giàu có nhất mọi thời đại, với hơn 200 năm gây dựng và phát triển. Ảnh: Celebrity Net Worth Gia tộc Rothschild đã lập nên một đế chế ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến lịch sử tài chính thế giới. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm và mất mát, song ước tính tài sản ròng của gia tộc Rothschild vẫn ở mức 1,2 nghìn tỷ USD, theo tạp chí Forbes. Ảnh: Getty Đế chế Rothschild nổi danh từ những năm 1760 khi Mayer Amschel Rothschild (1744–1812) thành lập một ngân hàng tại quê nhà ở Frankfurt, Đức. Ảnh: Britannica Trải qua thời gian, cùng với sự góp sức của 5 người con trai, ông Mayer Rothschild đã biến Rothschild thành một gia tộc kinh doanh giàu có nhất mọi thời đại với hệ thống ngân hàng trải dài khắp châu Âu. Ảnh: Business Community Ngày nay, gia tộc Rothschild không chỉ sở hữu các ngành công nghiệp dầu khí, khai thác và kinh doanh rượu, mà còn nắm trong tay nhiều đất đai. Ảnh: Getty Ít ai biết, gia tộc Rothschild có một khởi đầu khá khiêm tốn. Nhà sáng lập Mayer Amschel Rothschild sinh năm 1744 và lớn lên trong một khu phố ổ chuột của người Do Thái tại Frankfurt. Ảnh: Wiki Đế chế Rothschild phát triển nhanh chóng trong thời kỳ Cách mạng Pháp. Đầu những năm 1800, Mayer gửi các con trai của mình đến Naples (Italia), Vienna (Áo), Paris (Pháp) và London (Anh) và chỉ giữ một người con trai ở Frankfurt. Ảnh: Wiki Việc cho các chính phủ vay tiền để chi trả cho các hoạt động chiến tranh trong suốt nhiều thế kỷ mang lại cho gia đình Rothschild nhiều cơ hội để tích lũy trái phiếu và sở hữu thêm của cải trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ảnh: Getty Trước khi qua đời, trong di chúc, ông Mayer Rothschild để lại những chỉ dẫn nghiêm khắc về cách quản lý tài chính gia đình. Ảnh: Rothschild & Co Không muốn tài sản lọt ra ngoài gia tộc, vì thế di chúc của ông đã vạch ra một hệ thống kế vị phụ hệ cứng nhắc. Ảnh: Rothschild & Co Theo đó, tước vị và tài sản được trao lại cho con trai. Phụ nữ không được hưởng bất kỳ quyền thừa kế trực tiếp nào. Ảnh: Nytimes Trong số 5 người con trai nhà Rothschild, Nathan – người con trai thứ ba được coi là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực tài chính quốc tế hiện đại. Ảnh: Getty Nathan Rothschild cũng đóng góp cho nhiều lĩnh vực trong cộng đồng Do Thái. Gia đình ông sau đó đã mở rộng các hoạt động từ thiện tới người dân ở Paris và London. Ảnh: Wiki

