Noble House phá sản PTB ảnh hưởng thế nào nhìn từ trường hợp TCM và MSH?

Ngày 10/10, CTCP Phú Tài (HoSE: PTB) đã lên tiếng về việc khách hàng Noble House nộp đơn xin bảo hộ phá sản.

Cụ thể, Noble House Home Furniture LLC là một công ty tại Mỹ với hoạt động kinh doanh chính là nhà sản xuất, phân phối và bán lẻ đồ nội ngoại thất. Noble House đã chính thức đệ đơn xin phá sản theo Chương 11 tới Tòa án Hoa Kỳ ở quận Houston Texas.

Trong khi đó, Phú Tài là một doanh nghiệp lớn trong ngành gỗ với doanh thu chủ yếu đến từ gỗ xuất khẩu, trong đó thị trường Mỹ chiếm tới 70%. Liên quan đến sự kiện trên, Phú Tài cho biết, tại thị trường xuất khẩu Mỹ, Noble House là khách hàng của Công ty nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ (dưới 5%) trong tổng doanh thu xuất khẩu tại thị trường này.

PTB khẳng định các khách hàng của Công ty tại thị trường Mỹ đều là khách hàng uy tín nhiều năm, luôn trả nợ đúng hạn và chưa có bất cứ khoản nợ quá hạn từ trước đến nay.

So với thời điểm 30/6/2023, số dư hiện tại phải thu với Noble House còn lại thấp hơn nhiều so với các thông tin đã đăng tải do từ ngày 30/6, Noble House vẫn tiếp tục thực hiện thanh toán theo cam kết với PTB.

Do đó, PTB cho rằng sự kiện Noble House tuyên bố bảo hộ phá sản theo Chương 11 không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PTB, việc bảo hộ phá sản như trên nhằm phục vụ cho tiến trình tái cơ cấu Noble House trong thời gian tới.

Phú Tài cho biết Noble House vẫn đang liên hệ đặt hàng với công ty nhằm duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên và thực hiện thanh toán theo quyết định của Tòa án. Tình hình xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Mỹ của Công ty đang phục hồi với tốc độ nhanh. Đơn hàng của các khách hàng PTB xuất khẩu sang thị trường này vẫn duy trì ổn định và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Phản ứng trước thông tin này, cổ phiếu PTB đóng cửa phiên ngày 10/10 đỏ điểm ở mức 59.200 đồng/cp, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ hơn 4% trong vòng 1 tháng qua. Nhưng thanh khoản phiên ngày 10/10 đột biến lên 1,7 triệu cổ phiếu được sang tay.