Chứng khoán ngày 21/7: PTB, DRC và NT2 có gì đặc biệt?

PTB: Lợi nhuận quý 2/2023 phục hồi; kế hoạch thận trọng cho quý 3/2023



VietCap (VCSC) : CTCP Phú Tài (PTB) đã công bố KQKD sơ bộ quý 2/2023 phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Doanh thu và LNTT lần lượt giảm 18% và 36%. Tuy nhiên, LNTT quý 2/2023 đã tăng 62% so với quý trước (QoQ) nhờ việc khách bổ sung hàng và tính thời vụ. PTB chưa công bố cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.

Doanh thu và LNTT nửa đầu năm 2023 hoàn thành 43% và 39% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

PTB dự kiến doanh thu và LNTT quý 3/2023 sẽ giảm lần lượt 13% YoY và 27% YoY. Các mục tiêu tuyệt đối gần với mục tiêu của quý 2/2023 mà công ty đã vượt qua. Theo quan điểm của chúng tôi, PTB đã đặt ra các mục tiêu thận trọng. Vì doanh số nhà mới ở Mỹ đã phục hồi một phần, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đồ nội thất sẽ dần phục hồi, từ đó sẽ thúc đẩy xuất khẩu của PTB.

Từ 13/6 – 11/7, PTB chỉ mua lại 1,1 triệu cổ phiếu trong tổng số 6,5 triệu cổ phiếu đăng ký do “giá thị trường chưa phù hợp”. Giá mua trung bình là 51.681 đồng.

DRC (Khuyến nghị Khả quan): Triển vọng dài hạn còn sáng

Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) : DRC gần đây đã công bố báo cáo tài chính Q2.23: Doanh thu thuần duy trì vững chắc đạt 1.162 tỷ (+4% q/q, +1% y/y) và LNST đạt 51 tỷ (+100% q/q, -39% y/y). Biên lợi nhuận gộp cải thiện.

Lũy kế 6T.23, DRC ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 2.274 tỷ (-6% y/y) và 76 tỷ (-49% y/y), hoàn thành 45%/28% kế hoạch DTT/LNST năm 2023.

Doanh thu xuất khẩu Q2.23 duy trì ổn định đạt 33,5 triệu USD (+2% q/q, +5% y/y).

Sản lượng xuất khẩu lốp radial giảm 9% q/q, đạt mức gần 166 nghìn lốp (+7% y/y), chủ yếu nhờ Công ty đã tích cực tăng được sản lượng tại Mỹ và Ai Cập, bù đắp cho sự sụt giảm từ Brazil. Lưu ý rằng, ảnh hưởng bởi việc tăng thuế nhập khẩu với lốp xe tải nặng từ giữa Tháng 3/2023, sản lượng lốp radial tại Brazil trung bình đạt mức 37–38 nghìn lốp/tháng, so với mức trung bình 40–42 nghìn lốp/tháng trong các quý trước đây.

Sản lượng xuất khẩu lốp bias hồi phục ấn tượng, đạt mức 53 nghìn lốp (+67% q/q, +16% y/y), nhờ DRC tích cực tìm đầu ra ở thị trường xuất khẩu.

Tổng cộng, sản lượng tiêu thụ lốp Radial và Bias trong Q2.23 lần lượt đạt mức 188.422 lốp (-5% q/q, +9% y/y) và 129.650 lốp (+39% q/q, -8% y/y).

Cập nhật tiến độ dự án Radial giai đoạn 3. Hoàn tất các thủ tục pháp lý giấy phép phòng cháy chữa cháy trong Q2.23, DRC đã thực hiện các công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu. Công ty sẽ chính thức giải ngân vốn để thực hiện dự án trong Q3.23, bao gồm thi công nhà xưởng và mua sắm thiết bị máy móc. DRC kỳ vọng đầu năm 2024 sẽ đưa một phần dự án đi vào hoạt động – chậm hơn một chút so với kế hoạch trước đây là Tháng 11/2023.

Theo Công ty, trong bối cảnh xu hướng radial hóa đang diễn ra mạnh mẽ, DRC đang tiến hành lắp đặt các máy móc thiết bị sản xuất lốp xe tải nhẹ (PCR) với công suất dự kiến 1 triệu lốp/năm. Dự án mới này sẽ được lắp đặt trên nhà máy lốp bias là chủ yếu để tận dụng diện tích và máy móc. Công ty sẽ điều chỉnh lại thiết bị sản xuất lốp bias, đồng thời sẽ đầu tư thêm khoảng 20– 30 tỷ để mua máy thành hình cho sản phẩm. Kế hoạch dài hạn của DRC là sẽ cung ứng nhiều hơn cho thị trường Brazil so với mức khoảng 12–20 nghìn lốp/tháng như hiện tại. Chúng tôi kỳ vọng việc đầu tư quy mô lớn sẽ giúp DRC tiết giảm chi phí sản xuất/sản phẩm và cải thiện BLN trong thời gian sắp tới.

DRC đặt kế hoạch kinh doanh Q3.23, với doanh thu thuần đạt 1.270 tỷ (+9% q/q, -6% y/y), và LNTT đạt 72 tỷ (+14% q/q, -25% y/y).

Chúng tôi cho rằng kế hoạch này khả thi, nhờ (1) thị trường xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ 11–12 triệu USD/tháng, nhờ đơn hàng từ thị trường Mỹ tiếp tục gia tăng; (2) triển vọng phục hồi tiêu thụ ở thị trường nội địa, với sự hỗ trợ của đầu tư công và việc giảm thuế VAT xuống 8%; và (3) chi phí nguyên vật liệu duy trì và chi phí logistics ở mặt bằng thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ BLN;

Chúng tôi hiện ước tính LNTT Q3.23 là đạt 76 tỷ (+20% q/q, -21% y/y), cao hơn so với kế hoạch của DRC.

Triển vọng tiêu thụ nội địa khởi sắc hơn nhờ được hỗ trợ từ đẩy mạnh đầu tư công, giảm thuế VAT xuống 8% và môi trường lãi suất giảm. Trong khi đó, xuất khẩu tiếp tục được củng cố bởi việc mở rộng sản phẩm, thị trường cũng như là tập khách hàng trong thời gian tới. Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Công ty được đảm bảo bởi dự án mở rộng Radial Giai đoạn 3 và dự án lốp tải nhẹ PCR mới. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho DRC, mức giá mục tiêu là 26.550 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 15,4%).

NT2: KQKD 6 tháng đầu năm 2023 thấp - phù hợp với kỳ vọng

VietCap (VCSC) : CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã công bố KQKD quý 2/2023 với doanh thu đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (-19% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 144 tỷ đồng (-61% YoY). Chúng tôi cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS giảm do (1) sản lượng điện thương phẩm giảm 11% YoY do khan hiếm khí, (2) giá bán trung bình (ASP) giảm 9% YoY do giá khí giảm và NT2 hạn chế tham gia thị trường phát điện cạnh tranh (CGM), và (3) chi phí vận hành & bảo dưỡng (O&M) cao hơn do NT2 chạy bằng dầu diesel (DO) vào tháng 5/2023.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo nửa đầu năm 2023 của NT2 lần lượt đạt 4,4 nghìn tỷ đồng (-7% YoY) và 378 tỷ đồng (-28% YoY). Các kết quả này lần lượt hoàn thành 53% và 62% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi và phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi chúng tôi cho rằng sản lượng điện thương phẩm nửa cuối năm 2023 của NT2 sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm do thời gian bảo trì kéo dài 44 ngày bắt đầu từ ngày 07/09/2023 .Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST năm 2023 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.