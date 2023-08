Chứng khoán ngày 30/8: Trái chiều khuyến nghị FRT, OCB và PTB

FRT (Khuyến nghị Nắm giữ): Dự báo năm 2023-24, doanh thu FRT tăng trưởng 14.5%/17.6%

Chứng khoán MBS : Trong 2Q23, doanh thu chuỗi dược phẩm Long Châu tăng 95.5% svck nhờ vào 565 cửa hàng mở mới so với cuối 2Q22, đóng góp 50.1% tổng doanh thu của FRT. Trong khi đó, doanh thu FPT Shop giảm 18.1% svck do sức mua giảm mạnh, vì vậy tổng doanh thu FRT chỉ tăng 19.2%. Biên lợi nhuận của FRT có xu hướng giảm, chủ yếu do giá vốn cao từ FPT Shop. Trong 2Q23, FRT ghi nhận LNST âm 218.6 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, doanh thu tăng 6.6% đạt 14,923 tỷ đồng, hoàn thành 43.2% dự báo của chúng tôi, trong khi LNST âm 212.7 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, FRT đã mở thêm 306 cửa hàng Long Châu, đưa chuỗi cửa hàng trở thành chuỗi cửa hàng bán thuốc hiện đại lớn nhất Việt Nam. 2H2023, FRT cần mở thêm 344-444 cửa hàng nữa để đạt được kế hoạch cửa hàng năm 2023. Với thế mạnh về công nghệ và mô hình kinh doanh hiệu quả, kết hợp với sức mua tiêu dùng quay trở lại, chúng tôi kỳ vọng Long Châu sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu chính cho FRT, tăng 59.0%/30.3% so với cùng kỳ trong năm 2023-24.

Chúng tôi dự phóng doanh thu FRT nhờ vào các giả định (1) Long Châu đạt 1,450/1,550 cửa hàng vào năm 2023 và 2024 (2) Doanh thu FPT Shop dần ổn định từ 4Q23 – quý cao điểm của điện thoại và phục hồi trở lại vào năm 2024 nhờ vào sự phục hồi sức mua hàng không thiết yếu

Chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền dựa trên các luận điểm chính: (1) Long Châu là động lực tăng trưởng chính của FRT trong giai đoạn 2023-24 (2) FPT Shop phục hồi khi sức mua dần trở lại vào 4Q23, phục hồi mạnh mẽ hơn vào năm 2024.

OCB (Khuyến nghị Trung lập): Tỷ lệ bao nợ xấu giảm nhiều trong khi tỷ lệ nợ xấu tăng mạnh so với cuối 2022

Chứng khoán Vietcombank : Kì vọng tăng trưởng tín dụng năm 2023 đạt 14%: 6 tháng đầu năm 2023, tăng trưởng tín dụng của OCB đạt 6,6%, trong đó tập trung vào lĩnh vực đầu tư công, bán lẻ trong nước, sản xuất tiêu dùng... được NHNN khuyến khích giải ngân, do đó kì vọng năm 2023 OCB có thể tăng trưởng tín dụng tốt hơn trung bình ngành.

Sản phẩm cho vay cá nhân tích hợp trên nền tảng giao dịch online hướng đến tập khách hàng đại chúng và nhu cầu cấp thiết: Ứng dụng tìm và cho vay mua nhà trực tuyến Unlock Dream Home bước đầu ghi nhận kết quả tích cực và nỗ lực phát triển công nghệ số Ngân hàng mở API giúp OCB tối ưu hóa chi phí trong khai thác khách hàng mới và chi phí vận hành.

Chiến lược trên tập khách hàng thu nhập thấp: Chiến lược tập trung vào nhóm khách hàng đại chúng, trẻ tuối và thu nhập cơ bản là triển vọng cho OCB khi các điều kiện kinh tế thuận lợi. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô gặp một số thách thức như lãi suất cao, thu nhập người dân bị ảnh hưởng... khiến OCB gặp phải rủi ro về tín dụng trong dài hạn khi tập trung vào nhóm khách hàng này.

Rủi ro nợ xấu tăng cao: Nợ xấu của OCB có nguy cơ tăng cao từ các khoản vay dài hạn và cho vay tiêu dùng khi lãi suất cho vay đang thấp hơn mặt bằng chung cho vay của thị trường.

Khuyến nghị: chúng tôi ước tính OCB có thể đạt 4.825 tỷ đồng LNTT năm 2023 (+9,93% yoy) và khuyến nghị TRUNG LẬP cho mã cổ phiếu OCB với giá trị hợp lý là 18.309 đồng/cổ phiếu.

PTB (Khuyến nghị Mua): Doanh số nhà sơ cấp Mỹ và hoạt động bổ sung hàng dự kiến thúc đẩy lợi nhuận

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA và nâng giá mục tiêu thêm 22% cho CTCP Phú Tài (PTB).

Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi các năm 2023/2024 (không bao gồm mảng BĐS) lần lượt thêm 3%/6% (giữ nguyên dự báo cho năm 2025) chủ yếu do chúng tôi tăng dự báo biên lợi nhuận gộp của mảng đá, một phần bị ảnh hưởng bởi dự phóng doanh thu mảng đá thấp hơn. Chúng tôi áp dụng chỉ số P/E mục tiêu vào dự báo EPS cốt lõi năm 2024 so với dự báo EPS cốt lõi trung bình giai đoạn 2023-2024 trong dự báo trước đây.

Các đơn đặt hàng bổ sung hàng từ các nhà bán lẻ Mỹ dự kiến tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi doanh thu từ quý 4/2023. Ngoài ra, sự phục hồi gần đây về doanh số bán nhà sơ cấp ở Mỹ có thể hỗ trợ xuất khẩu trong nửa đầu năm 2024.

Chúng tôi dự báo doanh số mảng gỗ sẽ giảm 15% YoY vào năm 2023 trước khi tăng trở lại 18% YoY vào năm 2024. PTB kỳ vọng công ty sẽ ghi nhận đà phục hồi tương tự như trong giai đoạn đầu năm 2022 vào giữa năm 2024.

Chúng tôi dự báo doanh số bán đá sẽ tăng lần lượt 22% và 12% YoY vào các năm 2023 và 2024 do xuất khẩu tăng mạnh so với đầu năm. Ngoài ra, PTB đã mở rộng công suất thạch anh lên 50% vào tháng 6/2023.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi năm 2024 là 526 tỷ đồng so với 421 tỷ đồng vào năm 2022, nhờ vào khoản LNST 75 tỷ đồng cao hơn từ mảng đá và khoản lỗ tỷ giá bất thường giảm 25 tỷ đồng.

PTB có định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2024 là 6,7 lần so với P/E trượt trung bình 10 năm của công ty là 8,2 lần.

Yếu tố hỗ trợ: Xuất khẩu của Việt Nam cải thiện so với tháng trước; dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi nửa cuối năm 2023 tăng trưởng mạnh (chúng tôi dự báo tăng trưởng 38% YoY).