Chứng khoán ngày 22/6: SIP, PTB và DXG được khuyến nghị thế nào?

SIP (Khuyến nghị Mua): Nhiều câu chuyện tăng trưởng nửa cuối năm 2023

Chứng khoán Agribank (Agriseco) : SIP là công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hạ tầng KCN và kinh doanh cho thuê KCN với quỹ đất lớn hơn 3.300ha tại TP.HCM và Tây Ninh và diện tích thương phẩm đang cho thuê gần 1.000ha. SIP được đánh giá là cổ phiếu tiềm năng trong dài hạn, do đó Agriseco Research khuyến nghị MUA cổ phiếu với các luận điểm đầu tư sau:

Triển vọng kinh doanh 2023 đến từ các dự án KCN hiện hữu: SIP dự kiến cho thuê 23ha KCN Phước Đông 3, KCN Đông Nam, và nhà xưởng tại các KCN trên. Đồng thời, SIP có doanh thu chưa thực hiện đứng đầu nhóm khu công nghiệp với hơn 15.000 tỷ đồng từ các dự án KCN Đông Nam, KCN Phước Đông (1&2), KCN Lê Minh Xuân 3 và KCN Lộc An Bình Sơn. Các dự án KCN dự kiến sẽ là các nguồn thu chính trong 3-5 năm tới, giúp doanh thu tăng trưởng bền vững. Các dự án đều đang được vận hành triển khai cho thuê với pháp lý đầy đủ.

Nguồn thu từ thoái vốn đóng góp vào mức tăng lợi nhuận: Công ty con VRG của SIP đã hoàn tất việc thoái vốn CTCP Xây dựng và Phát triển Thế hệ mới từ công ty con thành công ty liên kết. Nguồn thu hơn từ chuyển nhượng Thế hệ mới sẽ đóng góp vào một phần vào lợi nhuận trong năm và triển khai dự án KCN Phước Đông GĐ 3.

Các thông tin tích cực từ ĐHĐCĐ 2023: Năm 2023, SIP dự kiến tăng vốn điều lệ lên gấp đôi thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 100% (45% cổ phiếu và 55% bằng thưởng cổ phiếu). SIP cũng nâng tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt năm 2022 lên 45%. Bên cạnh đó, SIP cũng kỳ vọng hồ sơ chuyển sàn từ Upcom lên HSX được chấp thuận. Điều này sẽ giúp cổ phiếu được minh bạch, thanh khoản được cải thiện và tiếp cận đến nhiều nhà đầu tư hơn với một cổ phiếu tiềm năng.

Tiềm năng trong dài hạn: Agriseco Research đánh giá SIP sẽ có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn khi sở hữu quỹ đất thương phẩm lớn nhất khu vực TP. HCM và Tây Ninh. SIP đang phát triển KCN Phước Đông giai đoạn 3 với quy mô gần 650ha dự kiến sẽ là quỹ đất gối đầu giúp SIP phát triển trong 5-10 năm tới. SIP cũng đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục để tham gia vào 2 KCN Phạm Văn Hai I và II tổng quy mô 668ha tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là hai dự án vừa được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch thành phố. Quỹ đất của SIP sẽ được gia tăng mạnh nếu được giao thực hiện 2 KCN kể trên.

SIP có kết quả kinh doanh tăng trưởng bền vững với doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng kép 30% và 43% trong vòng 7 năm qua. Với tiềm năng từ quỹ đất thương phẩm KCN lớn ở TP. HCM, Tây Ninh cùng với nguồn thu ổn định từ mảng kinh doanh hạ tầng điện, nước, chúng tôi đánh giá SIP là một cổ phiếu tiềm năng để đầu tư. Cổ phiếu hiện đang được định giá ở mức hấp dẫn với P/B ở mức ~ 2,8x lần, thấp hơn so với bình quân 5 năm trong quá khứ. Đồng thời, SIP trả cổ tức tiền mặt đều đặn 30 - 45%. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu SIP với nâng giá mục tiêu trong vòng 1 năm tới 130.000 đ/cp (upside 22% so với giá hiện tại). Tuy nhiên cũng cần lưu ý rủi ro (1) tiến độ chuyển sang HOSE chậm (2) Tiến độ cho thuê đất chậm.

PTB (Khuyến nghị Khả quan): Triển vọng tươi sáng hơn kể từ 2024

Chứng khoán VNDirect : Tóm tắt Q1/23: Doanh thu sụt giảm nhưng mảng xuất khẩu sản phẩm đá cho thấy tín hiệu tích cực

PTB ghi nhận doanh thu và LN ròng Q1/23 giảm 18,0%/55,4% svck, lần lượt hoàn thành 21,7% và 13,8% dự phóng năm 2023 trước đó của chúng tôi. Mảng gỗ giảm 22,4% svck về doanh thu do nhu cầu yếu tại Mỹ (thị trường xuất khẩu chính của PTB), trong khi mảng đá ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 16,3% svck nhờ gia tăng sản lượng xuất khẩu sản phẩm đá thạch anh.

Doanh thu gỗ sẽ tiếp tục giảm trong 2023 trước khi tăng trở lại vào 2024

Giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của PTB (chiếm 94,7% tổng doanh thu mảng gỗ) giảm 55% svck trong Q1/23, do nhu cầu bị hạn chế khi thị trường nhà ở của Mỹ đình trệ và chi tiêu không thiết yếu bị cắt giảm. Chúng tôi kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ dừng lại vào Q4/23, giúp cho thị trường bất động sản Mỹ phục hồi từ năm 2024 và kéo theo đó là sự phục hồi trong tiêu thụ đồ nội thất gỗ. Chúng tôi dự báo doanh thu xuất khẩu gỗ của PTB sẽ giảm 7,3% svck trong năm 2023 xuống còn 2.807 tỷ đồng và tăng trở lại 24,0% svck xuống còn 3.480 tỷ đồng trong năm 2024.

Mảng đá có động lực để tăng trưởng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-25

PTB đã mở rộng mạng lưới khách hàng cho các sản phẩm đá thạch anh tại thị trường Mỹ, giúp cho doanh thu xuất khẩu sản phẩm đá trong Q1/23 tăng 64,5% svck. Chúng tôi dự phóng xuất khẩu đá năm 2023 đạt 1.073 tỷ đồng doanh thu, trong đó 1.000 tỷ đồng đến từ đá granite. Chúng tôi dự phóng doanh thu từ đá granite sẽ đạt lần lượt 2.131 tỷ đồng và 2.553 tỷ đồng trong giai đoạn 2024-25 (+6,5%/19,9% svck).

Nâng khuyến nghị lên Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 56.000đ/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu 16,2% khi chuyển mô hình định giá sang giữa 2023-24, chúng tôi giảm 19,9% EPS năm 2023 và tăng EPS năm 2024 thêm 2,8% so với dự phóng trước đó. Tiềm năng tăng giá bao gồm (1) lạm phát hạ nhiệt giúp cho nhu cầu cho đồ nội thất ở Mỹ tốt hơn dự kiến và (2) thị trường bất động sản hồi phục sớm hơn dự kiến giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đá và gỗ trong nước. Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) tăng trưởng doanh thu mảng thạch anh chậm hơn dự kiến do thị trường có tính cạnh tranh cao và (2) tiến độ bàn giao các sản phẩm còn lại của dự án Phú Tài Residence chậm hơn dự kiến.

DXG (Khuyến nghị Nắm giữ): Kỳ vọng bàn giao dự án Opal Skyline

Chứng khoán KB : Doanh thu Quý 1/2023 của DXG đạt 378 tỷ VND (-79%YoY) và Lợi nhuận sau thuế âm 95 tỷ so với mức 270 tỷ cùng kỳ năm 2022. Kết quả kinh doanh của DXG sụt giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều khó khăn.

Hoạt động chuyển nhượng BĐS gặp nhiều khó khăn khi trong Quý 1/2023, dự án Gem Sky World không đem lại doanh số bán hàng cho Đất Xanh. KBSV kỳ vọng doanh số bán hàng tại dự án Gem Sky World được cải thiện trong nửa cuối năm khi hạ tầng kỹ thuật và tiện ích như trường học và trung tâm thương mại tại dự án được hoàn thiện. KBSV ước tính doanh số bán hàng năm 2023 của DXG đạt khoảng 728 tỷ VND (-64%YoY.)

KBSV dự báo doanh thu năm 2023 đạt lần lượt 5,708 tỷ VND (+4%Yoy) trong đó (1) Doanh thu mảng môi giới BĐS đạt 1,528 tỷ VND (-24%YoY) và (2) Doanh thu mảng chuyển nhượng BĐS tăng 20%YoY đạt 3,342 tỷ VND từ bàn giao tại dự án Opal Skyline và Gem Skyworld. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 199 tỷ VND (-7%YoY).