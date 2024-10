Nợ khủng, KCN Hố Nai vẫn muốn ‘vét’ hết tiền chia cổ tức

Ngày 10/10 vừa qua, CTCP Khu công nghiệp Hố Nai đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để bàn về việc chuyển thặng dư vốn, hoàn nhập quỹ và trả cổ tức.



Theo nội dung chương trình Đại hội, Khu công nghiệp Hố Nai sẽ bàn về việc chuyển thặng dư vốn cổ phần về lợi nhuận sau thuế. Đồng thời hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế. Đặc biệt, công ty sẽ chia cổ tức 100% lợi nhuận sau thuế này cho các cổ đông hiện hữu.

Tại thời điểm cuối năm 2023, Thặng dư vốn cổ phần của Khu công nghiệp Hố Nai đạt 19,7 tỷ đồng, còn Quỹ đầu tư phát triển hơn 43,8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gần 42 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến tổng số tiền Khu công nghiệp Hố Nai dự kiến chia cổ tức hết cho cổ đông là 105,5 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Khu công nghiệp Hố Nai cũng chi tới 139 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận trả cho chủ sở hữu, gấp 9,2 lần năm 2022.

Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Khu công nghiệp Hố Nai đang đi xuống khi năm 2023 lợi nhuận sau thuế còn gần 42 tỷ đồng, giảm mạnh 30% so năm 2022. Nguyên nhân vừa do doanh thu sụt giảm, vừa do gánh nặng chi phí lãi vay (ngốn tới 28,5 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm trước).

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Khu công nghiệp Hố Nai tăng thêm hơn 800 tỷ, lên 3.409 tỷ đồng. Trong đó, tăng vọt mạnh nhất là khoản mục tiền mặt gấp 17 lần đầu kỳ. Chứng khoán kinh doanh cũng tăng 48% lên 153 tỷ đồng. Khu công nghiệp Hố Nai cũng đang ghi nhận hơn 839 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 8% lên 1.064 tỷ đồng, chủ yếu do phải thu về cho vay ngắn hạn vọt gấp 4,3 lần lên 382 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Khu công nghiệp Hố Nai cũng tăng mạnh 33% lên 3.003 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tăng khoản mục phải trả ngắn hạn khác (1.039 tỷ đồng) và tăng vay nợ tài chính dài hạn lên 331 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Hố Nai ở mức 405 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả gấp 7,4 lần vốn chủ sở hữu.

Việc "vét" hết tiền để chia cổ tức là động thái thường thấy khi doanh nghiệp chuẩn bị tiến hành các thương vụ bán cổ phần lớn.

KCN Hố Nai giai đoạn 2

Hiện Khu công nghiệp Hố Nai có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập của KCN Hố Nai gồm của Khu công nghiệp Hố Nai gồm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - GVR (51%), Công ty Cao su Phú Riềng (4,6%), Công ty TNHH Minh Thuận Phát (4,6%), CTCP Khoáng sản và Thương mại Sao Mai, Công ty Tài chính Cao su (2,76%), ông Huỳnh Thanh Xuân (5,08%), ông Thái Minh Quang (2,53%).

Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm 2021, với vốn điều lệ 75 tỷ đồng, cổ đông lớn của Hố Nai không có tổ chức nào, mà chỉ toàn cá nhân gồm ông Huỳnh Đức Tấn (23,52%), bà Dương Thị Kiều Anh (10,55%), ông Lê Đức Quỳ (20,29%) và bà Nguyễn Thị Trang (15,26%), còn lại là các cổ đông khác.

Như vậy dễ hiểu, việc dốc hết hầu bao để chia cổ tức đợt này của KCN Hố Nai thì phần lớn nguồn tiền sẽ về tay ai.

KCN Hố Nai muốn dồn hết tiền để trả cổ tức trong bối cảnh đang “khát” vốn khi đầu năm 2024 vừa được tăng vốn đầu tư cho giai đoạn 2 dự án KCN Hố Nai từ 934 tỷ đồng lên 1.805 tỷ đồng.

Mặc dù giai đoạn 2 đang rục rịch tăng vốn thêm nhưng cả giai đoạn 1 và 2 của dự án KCN Hố Nai đang gặp nhiều vướng mắc trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng khi chưa nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân nằm trong quy hoạch.

Điều này cũng dễ hiểu khi dự án Khu công nghiệp Hố Nai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 1998, tức đã 26 năm trôi qua thì liệu chính sách bồi thường có phù hợp với tình hình hiện tại?

Việc để những vướng mắc kéo dài này gây thiệt hại rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.