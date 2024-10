3 loại quả đắt đỏ bất ngờ thành hàng bình dân bán đầy chợ

Cách đây 2 năm, na sầu riêng là loại trái cây đắt đỏ có mức giá lên tới 500.000 đồng/kg. Nhiều khách hàng phải chi tới cả triệu đồng để mua một quả na sầu riêng nặng 2kg. Ảnh: Facebook Nhưng năm nay, na sầu riêng được rao bán trên thị trường với giá rất rẻ, chỉ từ 60.000-65.000 đồng/kg loại 400-700g/quả. Ảnh: Vietnamnet Theo người bán, nguồn cung dồi dào là một trong những nguyên nhân khiến na sầu riêng giảm giá mạnh so với những năm trước. Ảnh: Facebook Musang King được mệnh danh là sầu riêng ngon nhất thế giới, có giá vô cùng đắt đỏ. Khi mới xuất hiện tại Việt Nam, cơm sầu riêng Musang King đông giá 1,4-1,8 triệu đồng/kg, gấp 4-5 lần so với các loại cơm sầu riêng Việt. Ảnh: Facebook Ngoài cơm sầu riêng Musang King cấp đông nhập khẩu Malaysia, trên thị trường còn có sầu riêng Musang King nguyên trái trồng tại Việt Nam giá từ 800.000-900.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Năm nay, loại sầu riêng ngon nhất thế giới được rao bán với số lượng khá lớn, giá chỉ 99.000-160.000 đồng/kg, rẻ hơn hai loại sầu có giá bình dân là Ri6 và Monthong. Ảnh: Vietnamnet Giá sầu riêng Musang King rẻ hơn nhiều so với trước bởi nguồn cung tăng mạnh. Không chỉ ở miền Tây, sầu Musang King xuất hiện trên khắp các vườn ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... Ảnh: Facebook Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết, cơm sầu Musang King chất lượng không được tốt như thường lệ khiến giá cũng giảm theo. Ảnh: Facebook Khoảng 5 năm trước, nho sữa Nhật Bản về Việt Nam giá lên tới 3,5 triệu đồng/chùm trọng lượng 0,7 kg. Vì thế, loại nho thơm mùi sữa này còn được gọi là nho "quý tộc", chỉ các gia đình khá giả mới dám mua ăn. Ảnh: Facebook Năm nay loại nho "quý tộc" xuất xứ Trung Quốc phủ sóng chợ Việt với giá rẻ bèo, chỉ từ 40.000 - 70.00đồng/kg, tùy loại. Ảnh: Facebook Mỗi chùm nho sữa Trung Quốc nặng từ 1-1,5kg, quả to, căng bóng, ngọt thơm, giá lại rẻ nên rất hút khách. Ảnh: Facebook

