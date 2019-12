Những vụ lừa đảo bán dự án “ma” rúng động dư luận năm 2019

Công ty địa ốc Alibaba lừa đảo 2.500 tỷ đồng

Tháng 9/2019, Công an TP HCM đã khởi tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỷ đồng.



Công ty Angel Lina vẽ hàng loạt dự án ma ở TP HCM



Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Tuyết Nhung (38 tuổi, ngụ Q.4), Giám đốc Công ty CP tư vấn và đầu tư Angel Lina, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, Công ty Angel Lina của bà Nhung đã dựng lên nhiều dự án “ma” trên đất công cộng, đất quy hoạch tại quận 9, quận Bình Tân rồi rao bán cho người dân dưới hình thức góp vốn đầu tư.

Khách hàng của Angel Lina tố cáo bị công ty lừa đảo. Ảnh: Zing.

9 dự án "ma" được bà Nhung vẽ ra và đặt tên khu dân cư và nhà ở: Triều An (P.An Lạc, Q.Bình Tân); Tây Lân (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân); đường liên khu 5-6 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân); đường Nguyễn Thị Tú (P.Bình Hưng Hòa B); Bùi Thanh Khiết (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh); P.Linh Trung (Q.Thủ Đức); Đỗ Xuân Hợp (P.Phước Long B, Q.9); P.Đông Hưng Thuận (Q.12); đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn).Theo cơ quan điều tra, năm 2017, bà Nhung và những người liên quan tìm những khu đất có diện tích lớn nằm trong phạm vi quy hoạch tại TP HCM mà không quan tâm mục đích sử dụng đất là đất ở, đất nông nghiệp hay đất trồng cây lâu năm... để lập dự án ảo và rao bán cho nhiều người với hình thức góp vốn với chủ đất, cam kết giao đất trong vòng 3-6 tháng. Tuy nhiên, đến hạn giao đất, bà Nhung vẫn không thực hiện dự án như cam kết và né tránh khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận trên 200 đơn tố cáo của người dân đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 285 tỷ đồng. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.Ngày 21/11, CSĐT Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".